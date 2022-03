Le groupe Allianz annonce la nomination de Delphine Traoré comme Regional CEO d’Allianz Africa en plus de ses fonctions actuelles de membre du comité exécutif et directrice régionale des opérations. Elle succède à Coenraad Vrolijk qui le groupe Allianz.

Par la rédaction

Delphine Traoré, actuelle membre du conseil d’administration et directrice régionale des opérations d’Allianz Africa, est nommée Regional CEO d’Allianz Africa. Elle succède à ce poste à Coenraad Vrolijk qui quitte le groupe. « Ces changements entreront en vigueur le 1er novembre 2021 », indique Allianz dans un communiqué.

Delphine Traoré Maïdou a rejoint le Comité régional exécutif d’Allianz Africa en février 2017 en qualité de Directrice régionale des opérations. Elle est responsable du développement de l’activité d’Allianz sur le continent africain. Par ailleurs, Delphine Traoré Maïdou reste membre non exécutif du comité de direction d’Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Afrique du Sud, où elle a précédemment exercé en tant que Directrice Générale. Originaire du Burkina Faso, elle s’est constamment classée parmi les principaux leaders économiques de demain d’après l’étude Choiseul 100 Africa.

Classée parmi les principaux leaders économiques de demain d’après l’étude Choiseul 100 Africa

Après l’obtention de son diplôme en 1996, elle a rejoint l’Ohio Casualty Group of Insurance où elle a exercé initialement en tant que souscriptrice entreprises multi-lignes senior et en charge du Marketing, puis plus tard en tant que directrice régionale de la souscription. En 2005, elle a rejoint Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Canada. Elle y a occupé les postes de souscriptrice Responsabilité Civile et Directrice Market Management, où elle était chargée d’identifier les segments cibles de marchés, clients et courtiers dans le but de développer l’activité au Canada.

Delphine est souscriptrice IARD agréée auprès de l’American Institute For Chartered Property Casualty Underwriters. Elle est par ailleurs titulaire d’un master scientifique en gestion d’assurance décroché à l’Université de Boston, aux États-Unis. Delphine est titulaire d’une licence scientifique en commerce et comptabilité avec mention, diplôme obtenu en 1996 à l’Université de Pittsburgh, aux États-Unis.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe