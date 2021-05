Bharti Airtel Ltd a annoncé la nomination d’Olusegun Ogunsanya au poste de directeur général et PDG de sa filiale africaine, avec effet le 1er octobre prochain.

Ingénieur électronicien et également comptable agréé, Olusegun Ogunsanya a rejoint Airtel en 2012 en tant que directeur général et PDG de la filiale du Nigeria, son plus grand marché en Afrique. Le nouveau promu a occupé des postes de direction chez Coca-Cola au Ghana, au Nigeria et au Kenya.

Il était également le directeur général de Nigerian Bottling Company Ltd détenue par Coca-Cola Hellenic, et était le chef du groupe des opérations de banque de détail chez Ecobank Transnational Inc., où il a supervisé 28 pays en Afrique.

Airtel, une présence dans 14 pays d’Afrique

Le Nigérian remplace à ce poste Raghunath Mandava, qui va faire valoir ses droits à la retraite le 30 septembre.



Le successeur de Segun Ogunsanya au poste de directeur général et PDG du Nigéria sera annoncé prochainement.



Airtel Africa plc est l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications et d’argent mobile et présent dans 14 pays d’Afrique. Le Nigéria représentant à lui seul près de la moitié de ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Ce message est également disponible en : Anglais