United Bank for Africa Plc (UBA), le groupe du banquier philanthrope Tony Elumelu, a annoncé la nomination d’Oliver Alawuba au poste de Directeur général du groupe.

Par Bylkiss Mentari

Après avoir rejoint United Bank for Africa Plc (UBA), en 1997, et occupé une série de postes de direction, notamment en tant que PDG de UBA Ghana, PDG de UBA Afrique et plus récemment en tant que Directeur général adjoint du groupe, Olivier Alawuba a été nommé Directeur général du groupe, début août.

“Oliver possède une vaste expérience au Nigeria et dans notre réseau africain et est bien équipé pour faire progresser notre stratégie panafricaine et mondiale”

« Je suis très heureux d’annoncer qu’Oliver Alawuba est le nouveau Directeur général du groupe UBA. Oliver possède une vaste expérience au Nigeria et dans notre réseau africain et est bien équipé pour faire progresser notre stratégie panafricaine et mondiale. Je n’ai aucun doute qu’Oliver s’appuiera sur l’héritage de Kennedy Uzoka, qui a illustré le leadership transformationnel en défendant une philosophie axée sur le client ; le lancement de notre vingtième opération en Afrique, UBA Mali ; l’acquisition d’une licence de banque de gros pour UBA UK au Royaume-Uni et l’ouverture de notre quatrième opération mondiale, UBA Dubaï, aux Émirats arabes unis », a souligné Tony Elumelu, président de UBA Group.

Selon la banque, la nomination prend effet à compter du 1er août 2022, sous réserve de l’approbation de la Banque centrale du Nigeria (CBN).

Alawuba est chargé de superviser toutes les opérations bancaires du groupe dans son réseau africains et dans le monde : au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis.

« Je suis reconnaissant de l’opportunité de diriger cette grande institution »

« Je suis reconnaissant de l’opportunité de diriger cette grande institution et je tiens à remercier le président du groupe UBA et les membres du conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’ont accordée pour remplir le mandat », a déclaré Olivier Alawuba.

United Bank for Africa est l’un des plus grands employeurs du secteur financier sur le continent africain, avec 25 000 employés à l’échelle du groupe et au service de plus de 35 millions de clients dans le monde.

Opérant dans vingt pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en France et aux Émirats arabes unis, UBA fournit des services bancaires de détail, commerciaux et institutionnels, menant l’inclusion financière et mettant en œuvre une technologie de pointe.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe