Khangelani Sibiya, professeur de mathématiques et de physique, a été nominé pour les Global Education Awards à Dubaï pour l’excellence de son enseignement. Sa méthode : utiliser la musique pour aider les enfants à se souvenir des règles mathématiques…

Par DBM

Connue sous le nom de Babes weMaths, Sibiya, 36 ans, originaire de Richards Bay, KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, a toujours été bon en maths. C’est tout naturellement qu’il s’est orienté vers l’enseignement pour partager sa passion.

Déjà, lorsqu’il était étudiant en deuxième année à l’université de Zululand en 2008, Sibiya a créé une organisation à but non lucratif (NPO) appelée WTS Maths and Science Tutoring, qui propose des cours supplémentaires de mathématiques et de sciences.

«Les mathématiques sont amusantes et c’est pourquoi j’utilise des techniques telles que la composition de chansons lorsque j’enseigne »

Depuis, Sibiya a consacré sa vie à promouvoir les mathématiques et les sciences à grande échelle et a touché plus de 25 000 apprenants à travers le pays grâce à diverses initiatives.

Il a ainsi réalisé que la musique était un bon moyen d’aider les enfants à se souvenir des règles mathématiques. « Les mathématiques sont amusantes et c’est pourquoi j’utilise des techniques telles que la composition de chansons lorsque j’enseigne. Cela aide les apprenants à se souvenir des méthodes lorsqu’ils passent des tests », a-t-il expliqué.

Inspirer d’autres enseignants à chercher de nouveaux moyens innovants

Chef de département de mathématiques et de sciences physiques à l’école secondaire Siphumelele de Richards Bay, dans le KwaZulu-Natal (KZN), aussi passionné qu’il soit par l’éducation, il s’évertue d’inspirer d’autres enseignants à chercher de nouveaux moyens innovants de toucher les apprenants et de leur faire aimer les mathématiques et les sciences.

Son association dispose désormais d’un site web qui permet aux apprenants de diverses régions du pays d’accéder à des informations sur les prochains camps qu’il organise pendant les vacances scolaires. WTS dispose de groupes WhatsApp pour les enseignants et les apprenants et de divers documents de soutien qui peuvent être téléchargés gratuitement sur www.wtstutoring.org.

Elu meilleur enseignant du monde en 2019

L’approche unique de Khangelani Sibiya dans l’enseignement des mathématiques et des sciences physiques lui a valu de recevoir récemment à Dubaï le prix du meilleur enseignant mondial 2019.

Il a déclaré que le fait d’être reconnu comme le meilleur enseignant au monde par le réseau AKS Global Education l’a fait se sentir à la fois honoré, humble et reconnaissant.

AKS Global Education est une organisation innovante de formation, de technologie, de gestion de l’éducation et de recherche qui organise chaque année les Global Teacher Awards. Ces prix identifient et reconnaissent les enseignants exceptionnels qui ont apporté une contribution remarquable à leur profession.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe