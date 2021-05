Après plus de dix ans d’expérience dans la planification stratégique et opérationnelle, ainsi que dans la gestion financière, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, Kofo Sanusi est la nouveau figure forte d’AVCA. Le specialiste en capital investissement en Afrique a annoncé sa nomination en tant que directrice des opérations (COO). Portrait.

L’African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), qui regroupe les acteurs du capital investissement en Afrique, a annoncé la nomination de Kofo Sanusi en tant que directrice des opérations (COO) de l’Association.

Kofo apporte plus de dix ans d’expérience dans la planification stratégique et opérationnelle, ainsi que dans la gestion financière. Elle a travaillé en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, soutenant des entreprises dans un large éventail de secteurs.

Kofo a rejoint AVCA après avoir travaillé pour Founders Factory Africa (FFA), une société de développement du capital-risque qui investit dans des start-ups en Afrique subsaharienne. En tant que directrice de l’exploitation et directrice de l’accélérateur, elle était chargée de superviser les activités financières et opérationnelles de l’entreprise, et de diriger les investissements et le soutien aux jeunes entreprises en phase de démarrage afin de les faire évoluer à travers l’Afrique.

« Une connaissance approfondie de l’écosystème du capital-risque »

Abi Mustapha-Maduakor, PDG d’AVCA, a déclaré : « Kofo est la bonne personne pour soutenir l’Association alors que nous mettons en œuvre la vision stratégique et continuons à offrir de la valeur à nos membres. Elle possède une expérience exceptionnelle en matière de gestion stratégique, opérationnelle et financière de diverses entreprises en Afrique. Sa connaissance approfondie et son expérience de l’écosystème des entreprises en phase de démarrage en Afrique seront un atout pour élargir la portée de l’Association dans le secteur de l’investissement privé en Afrique ».

Avant de rejoindre la FFA, Kofo Sanusi était directrice de l’exploitation de SPRING Accelerator, un programme de cinq ans qui a soutenu plus de 75 entreprises axées sur la croissance en Afrique de l’Est et en Asie du Sud.

« C’est un privilège de servir le continent à travers mon rôle »

À propos de sa nomination, Kofo Sanusi a déclaré : « Après avoir passé de nombreuses années à aider les entreprises africaines à se développer et à étendre leurs activités, c’est un privilège de continuer à servir le continent à travers mon rôle de directrice des opérations à AVCA. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant pour investir en Afrique, et j’ai hâte de travailler avec le conseil d’administration d’AVCA, de soutenir le PDG et de diriger l’excellente équipe de personnes qui travaillent dur pour concrétiser notre vision stratégique. »

Plus tôt dans sa carrière, Kofo a travaillé à la Young Foundation, à l’Overseas Development Institute et à Palladium. Elle est titulaire d’un MSc en politique publique internationale de l’University College London.

Ce message est également disponible en : Anglais