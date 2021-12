Annette Uwineza est une boursière postdoctorale en sciences de la vie et de l’environnement au Rwanda, spécialisée en génétique humaine. Sa recherche actuelle s’intitule « Analyse assistée par ordinateur des caractéristiques cliniques des patients rwandais atteints de troubles neurodéveloppementaux génomiques rares ». Elle figure parmi les lauréates de l’édition 2021 du prix Jeunes talents du programme For Women in Sciences, porté par la Fondation L’Oréal. Interview portrait.

Propos recueillis par Ange Iliza, à Kigali

Annette Uwineza, quel est votre parcours et pourquoi cet intérêt pour les sciences ?

Je m’appelle Annette Uwineza. Je suis médecin et j’ai un doctorat en sciences médicales, avec une spécialité en génétique.

Mon projet porte sur l’identification des causes génétiques, du retard de développement psychomoteur chez l’enfant. Mais en plus de cela, je voudrais utiliser un logiciel de reconnaissance faciale pour identifier l’origine de ces maladies chez les patients d’origine africaine.

Quel impact pourrait avoir ce prix sur votre carrière ?

Ce prix, pour moi, est un grand honneur car il permettra de sensibiliser les jeunes filles rwandaises et africaines à poursuivre leurs études dans le domaine scientifique car que ce soit au Rwanda, ou sur le continent africain plus largement nous avons besoin de femmes scientifiques car elles sont trop sous-représentées.

Pourquoi selon-vous faut-il promouvoir les femmes dans les sciences en Afrique ?

À la lumière de l’expérience, on a constaté que les femmes scientifiques ont eu un impact considérable sur la société parce qu’elles s’investissent réellement dans les projets de recherche, dans le mentorat et dans les collaborations.

D’ailleurs, je voudrais exhorter les jeunes filles qui en rêvent, à poursuivre leurs études scientifiques, à avoir un but et à être persévérantes afin de tracer et accéder à cette carrière.

