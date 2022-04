New Digital Africa, groupe technologique panafricain, basé en Côte d’Ivoire, a annoncé l’intégration d’Alain Konian Kodjo en qualité de Directeur Général Groupe en charge des projets et des opérations. Une nomination qui intervient après plus de vingt années d’expérience professionnelle en développement des affaires dans différentes entreprises technologiques en Europe et en Afrique. Portrait.

Groupe Africain présent dans différents secteurs d’activités des Technologies de l’Information & de la Communication dans la région Ouest Africaine et en Afrique Centrale, New Digital Africa a récemment annoncé la nomination d’Alain Konian Kodjo au titre de Directeur Général Groupe en charge des projets et des opérations.

Sous la supervision du Président Directeur Général du Groupe Ange Diagou, Alain Konian Kodjo doit renforcer la Direction Générale du groupe composé de Mélanie Frigon Duchaine épse Dao, Directeur Général Groupe en charge des finances et des investissements.

« La nouvelle direction générale groupe en charge des projets et des opérations aura la charge du pilotage de l’ensemble des projets stratégiques et des partenariats technologiques, du développement des offres de services innovants, de l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires, du respect de la qualité des services délivrés et des engagements contractualisés avec les clients du Groupe » précise le groupe dans un communiqué.

Une nomination qui intervient après plus vingt années d’expérience professionnelle en développement des affaires dans différentes entreprises technologiques en Europe et en Afrique. Alain Konian Kodjo a précédemment occupé les fonctions de direction de 2013 à 2022 en Afrique dont les trois dernières années à développer la filiale Afrique de Pxagility, devenue aujourd’hui le premier hub audiovisuel africain dans la zone UEMOA & CEMAC, incontournable dans le domaine de la transformation digitale du marché de l’audiovisuel en Côte d’Ivoire.

Son expérience française s’est quasi exclusivement réalisée au sein des directions Marketing et Stratégie de Bouygues Telecom. Celle-ci lui a permis d’évoluer aussi bien dans l’univers B2B que B2C et il y a développé son sens de la gestion des organisations et l’optimisation des business models dans l’univers technologique.

«Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Alain Konian Kodjo et lui exprimons tous nos vœux de plein succès dans ses nouvelles fonctions au sein de notre groupe, a indiqué Ange Diagou, Président Directeur Général du Groupe. Son recrutement témoigne de notre volonté de renforcer la gouvernance de New Digital Africa afin d’atteindre les objectifs stratégiques à l’horizon 2027, et d’accélérer la mise en œuvre du plan d’expansion régional en l’Afrique francophone.»

Un défi que devra relever, entre autres, Alain Konian Kodjo.

