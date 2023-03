Investisseurs & Partenaires (I&P), à travers sa gamme I&P Développement (IPDEV 2), a annoncé le lancement d’Inua Capital, fonds d’investissement à impact dédié aux petites et moyennes entreprises ougandaises, géré par Kim Kamarebe et fortement engagé sur la question du genre.

Inua Capital vient de clôturer la levée de son premier fonds evergreen, Inua Impact Fund, avec plus de 8 millions de dollars d’engagements. Le Fonds est sponsorisé par IPDEV 2, initiative d’I&P consistant à créer et développer des fonds d’impact africains, et soutenu par des investisseurs d’impact renommés, incluant l’Initiative de financement de l’agriculture financée par l’UE (EDFI AgriFI).

« Inua Capital est dirigé par Kim Kamarebe, qui possède une expérience significative dans les domaines de la banque d’investissement et de la finance, en Europe, aux États-Unis et en Afrique » indique l’institution dans un communiqué.

Le Fonds Inua Impact Fund investira en capital dans plus de 30 PME au cours de la prochaine décennie, avec des besoins de financement compris entre 100 000 et 500 000 dollars.

« Le Fonds investira dans une perspective de genre (gender lens), ce qui se traduit par plusieurs objectifs. Inua vise à construire un portefeuille équilibré, avec au moins 30% de ses entreprises détenues ou dirigées par des femmes. lnua s’efforcera également de faire adopter des pratiques favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les entreprises du portefeuille et de garantir la parité dans ses propres organes de gestion et de gouvernance, ainsi que dans ceux des entreprises financées. »

