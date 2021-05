On dit souvent que l’Afrique doit apprendre de l’Occident, mais on ne parle pas beaucoup de ce qu’elle a à apprendre de l’Afrique. À l’heure actuelle, il y a en fait beaucoup de choses que le reste du monde peut apprendre de l’Afrique…

Par le professeur Francis Petersen, recteur et vice-chancelier de l’Université de l’État libre (Free State)

L’Afrique a parcouru un long chemin pour se défaire de l’image d’un continent constamment dépendant et à la traîne du reste du monde en matière d’investissement, de développement, d’orientation et de validation. Nous diversifions nos économies pour nous éloigner de la dépendance économique vis-à-vis du Nord et nous recherchons activement des solutions africaines aux problèmes africains. En outre, si l’Afrique reste une destination d’investissement attrayante, elle est désormais plus recherchée pour ses habitants que pour ses actifs physiques.

On dit souvent que l’Afrique doit apprendre de l’Occident, mais on ne parle pas beaucoup de ce qu’il y a à apprendre de l’Afrique. À l’heure actuelle, il y a en fait beaucoup de choses que le reste du monde peut apprendre de l’Afrique….

À l’Université de l’État libre (UFS), nous sommes très attachés à notre héritage africain et nous prenons soin d’observer la Journée de l’Afrique chaque année d’une manière attentive et inclusive.

Le thème de notre célébration du Mois virtuel de l’Afrique 2021 de l’UFS est : Une Afrique ensemble pour toujours – la solidarité dans la production et l’enregistrement des connaissances. La Journée de l’Afrique et le Mois de l’Afrique sont l’occasion de renforcer la solidarité au sein de notre région en allant à la rencontre de différentes communautés sur notre continent et en tirant parti de leurs idées et de leurs expériences.

Mais c’est aussi l’occasion de réfléchir aux contributions que notre continent a apportées à la société mondiale au fil des âges.

Que peut apprendre le monde de l’Afrique ?

Préserver notre patrimoine

Avant toute chose, nous devons veiller à ce que le monde dispose d’une trace légitime et crédible des réalisations et des contributions africaines.

Le récent incendie dévastateur de l’université du Cap, qui a détruit l’irremplaçable collection d’études africaines de la salle de lecture Jagger, a été un coup dur pour quiconque attache de l’importance à notre patrimoine africain. C’est un douloureux rappel que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauvegarder les documents et les artefacts qui résument le rôle de notre continent dans le développement mondial dans différents domaines.

Lieu de naissance de l’humanité

La plupart des scientifiques s’accordent à dire que l’homme moderne a évolué à partir de quelque part sur le continent africain avant de se répandre dans le monde et de devenir l’espèce dominante que nous sommes aujourd’hui. Le simple fait que l’Afrique soit le berceau de l’humanité devrait revêtir une grande importance pour quiconque souhaite explorer les racines communes de différentes nations.

Pour reprendre les mots de la grande poétesse afro-américaine et militante des droits civiques, Maya Angelou :

« Si vous ne savez pas d’où vous venez, vous ne savez pas où vous allez ».

La science et la technologie dans l’Afrique ancienne

Il est regrettable qu’à l’exception de l’Égypte ancienne, les réalisations des anciennes communautés africaines n’aient pas fait l’objet d’une grande publicité.

Il existe des preuves scientifiques de l’existence de systèmes de numération uniques mis au point il y a des milliers d’années au Nigeria et en République démocratique du Congo, d’anciens fours tanzaniens utilisés pour la métallurgie et la fabrication d’outils, qui dépassaient de loin ceux des Romains, et de découvertes africaines anciennes concernant les étoiles et les planètes, qui ont servi de base à l’astronomie moderne.

En ce qui concerne l’architecture, les pyramides égyptiennes et les structures impressionnantes découvertes dans les ruines de grandes villes anciennes au Zimbabwe, au Mozambique et au Mali témoignent de grandes compétences en matière d’architecture et d’ingénierie.

Il est encourageant de constater que ces informations sont désormais intégrées de manière cohérente dans nos programmes scolaires. L’UFS, comme beaucoup d’autres institutions d’enseignement supérieur, prend le relais à travers un processus cohérent de révision et de décolonisation de nos programmes scolaires afin de parvenir à une base de connaissances plus complète et plus équilibrée dans tous les domaines d’étude.

Vaste potentiel pour l’agriculture

La valeur de l’Afrique pour la communauté mondiale existe aujourd’hui sous diverses formes. Sur tout le continent africain, l’effondrement des revenus tirés des ressources naturelles telles que le pétrole, l’or et le charbon a conduit à la diversification des économies et à des investissements à grande échelle dans l’agro-industrie.

Actuellement, le secteur agricole emploie plus de la moitié de la main-d’œuvre en Afrique. En plus de cela, le Forum économique mondial (WEF) a révélé en 2019 que l’Afrique avait le taux d’entrepreneuriat le plus élevé au monde, avec environ 22 % des Africains en âge de travailler qui créent de nouvelles entreprises. À condition que les pays africains parviennent à mettre en place les systèmes de contrôle de la qualité et de gestion de la sécurité alimentaire nécessaires, certains investisseurs évoquent déjà le potentiel de l’Afrique pour « nourrir le monde » d’ici quelques décennies.

La reconnaissance des connaissances indigènes gagne du terrain dans le monde entier. Ici, à l’UFS, les systèmes de connaissances indigènes sont un domaine spécialisé de notre Centre d’études africaines et constituent une branche majeure de ses activités universitaires et de recherche.

L’un de nos efforts de recherche phare est l’évaluation pharmacologique des qualités curatives du cannabis, qui serait l’une des premières cultures de l’humanité, utilisée en Afrique australe depuis environ 1400 après JC à des fins spirituelles et médicinales. La recherche médicinale systématique menée par notre département de pharmacologie étudie son utilisation comme traitement du cancer, de la douleur, du diabète et de l’hypertension. Témoignant de la reconnaissance mondiale de la valeur des médicaments traditionnels africains, notre directeur de la pharmacologie, le professeur Motlalepula Matsabisa, a récemment été nommé président du comité consultatif régional d’experts de l’OMS sur les médicaments traditionnels pour le COVID-19.

La réponse de l’Afrique au COVID-19

En ce qui concerne le COVID-19, de nombreux commentateurs se sont récemment exprimés sur la façon dont le reste du monde peut apprendre quelques choses de la réponse africaine à la pandémie. Certains soulignent le fait que dans de nombreux pays africains, les systèmes de réponse à la pandémie utilisés pour les pandémies précédentes (comme Ebola) ont été maintenus en place, alors que dans de nombreux pays occidentaux et européens, ces systèmes ont souvent dû être convoqués ou reconvoqués à la hâte.

Les systèmes de santé de nombreux pays africains sont également fortement axés sur la prévention, évitant ainsi une dépendance excessive à l’égard des traitements, ce qui peut empêcher les infections de devenir incontrôlables.

Les dirigeants africains sont aussi généralement loués pour leur communication claire, cohérente et unie, ainsi que pour la bien meilleure collaboration entre les pays, que leurs homologues d’autres régions du monde.

Solidarité et Ubuntu

C’est ce type de solidarité précieuse que nous souhaitons chérir et raviver lors des célébrations de la Journée de l’Afrique. Et c’est cette solidarité qui est porteuse d’une grande leçon pour le reste du monde.

S’il y a une chose que nous avons tous apprise de la pandémie de COVID-19, c’est qu’aucun pays n’est une île, et que nous devons apprendre des erreurs et des succès des autres. La solidarité qui est si importante pour les Africains devrait devenir une priorité pour le reste du monde également.

Au cœur de la solidarité africaine se trouve le concept séculaire d’Ubuntu, un mot africain ancien qui résume l’idée d’une humanité partagée. La signification d' »ubuntu » est devenue plus nuancée et plus texturée au fil du temps – cela apparaît clairement lorsqu’on examine sa définition dans la New World Encyclopedia :

« L’ubuntu implique une appréciation des croyances traditionnelles et une conscience constante du fait que les actions d’un individu aujourd’hui sont le reflet du passé et auront de lourdes conséquences pour l’avenir. Une personne dotée d’ubuntu connaît sa place dans l’univers et est par conséquent capable d’interagir gracieusement avec d’autres individus. »

C’est un mot qui incarne la durabilité, l’altruisme et la tolérance – autant de choses dont nous avons tous besoin en ce moment.

À une époque marquée par la peur de la déshumanisation engendrée par la quatrième révolution industrielle et par l’isolement provoqué par la pandémie de COVID-19, je pense que cette « interaction gracieuse avec d’autres individus » est ce à quoi le monde entier aspire.

Le temps de l’Afrique

Il existe un autre élément de la sagesse africaine qui, selon moi, s’applique également à l’époque que nous vivons.

Le concept de « l’heure africaine » est souvent utilisé avec légèreté pour se moquer d’une personne qui manque de ponctualité. Mais il y a une signification supplémentaire profonde que l’on peut tirer du concept de l’heure africaine.

Haraka haraka, haina baraka, est un ancien proverbe swahili qui, traduit librement, signifie « se dépêcher n’apporte pas de bénédictions ».

La pandémie, avec ses longs enfermements et l’inévitable réflexion sur notre fragilité et notre mortalité, a eu pour beaucoup de gens un impact profond sur notre perception du temps et la façon dont nous l’utilisons.

Au lieu de courir à toute allure dans la vie, en négligeant les choses auxquelles nous tenons vraiment, la sagesse africaine nous dicte de chérir le temps dont nous disposons et de l’investir avec sagesse.

Cela s’accorde parfaitement avec un autre proverbe africain bien connu :

Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Mais si tu veux aller loin, vas-y ensemble.

Puissions-nous tous prendre du temps pour les autres et « aller ensemble » en ce mois de l’Afrique.

https://www.africanewsagency.fr/v2/wp-admin/post-new.php

Ce message est également disponible en : Anglais