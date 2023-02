L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise une mission de prospection économique en Afrique du Nord, en Egypte et au Maroc. Objectif : explorer de nouveaux marchés et développer des contacts d’affaires Nord-Sud, Sud-Sud.

Par la rédaction

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) organise une mission de prospection économique en Afrique du Nord, en Egypte et au Maroc, et un atelier régional sur les transactions bancaires et le financement du commerce international en Afrique.

Conduite par l’Administrateur de l’OIF, Geoffroi Montpetit, au nom de la Secrétaire générale de la Francophonie, cette mission se déroule en deux étapes. La première, au Caire du 6 au 7 février 2023, suivie de Casablanca du 8 au 9 février 2023.

Egypte et au Maroc, deux pays parmi les plus industrialisés du continent africain

Plus de 100 entreprises locales et environ 50 entreprises et acteurs économiques venant d’une vingtaine de pays francophones participent à l’initiative. A travers un programme conçu sur mesure (forums économiques, rencontres d’affaires, visites d’entreprises et soirées de réseautage), la mission a vocation à explorer de nouveaux marchés et développer des contacts d’affaires Nord-Sud, Sud-Sud et tripartite dans trois secteurs : agro-industries, énergies renouvelables et biens et services numériques, en Egypte et au Maroc, deux pays parmi les plus industrialisés du continent africain en 2022 selon la BAD.



L’étape de Casablanca sera suivie d’un atelier régional sur les transactions bancaires et le financement du commerce international en Afrique et se tiendra le 10 février 2023. “Cet atelier permettra de mobiliser les acteurs publics et privés francophones et internationaux pour la recherche de solutions aux difficultés rencontrées par les entreprises qui veulent se développer à l’international : des tarifs prohibitifs et de longs délais de traitement pour leurs transactions financières, ainsi que des coûts élevés pour le financement de leur croissance internationale” précise l’Institution dans un communiqué.

Se projeter dans la perspective des missions économiques et commerciales que l’OIF





En outre, cette mission de prospection en Afrique du Nord permettra aux entreprises participantes et intéressées de se projeter dans la perspective des missions économiques et commerciales que l’OIF prévoit d’organiser en juin 2023, en Grèce et au Liban et au printemps 2024 au Québec (Montréal) et en Ontario (Toronto).



Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie économique pour la Francophonie (2020-2025), l’OIF déploie depuis 2022 les missions économiques et commerciales à dimension plurilatérale afin de contribuer à intensifier les échanges commerciaux et les investissements entre ses 88 Etats et gouvernements membres.



