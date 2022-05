La Conférence des chefs d’État de la Cemac (Cameroun, Centrafrique Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad) a nommé le Camerounais Dieudonné Evou Mekou président de la Banque de développement de l’Afrique centrale (Bdeac).

Il succède à l’Equato-guinéen Fortunato-Ofa Mbo Nchama, arrivé en fin de mandat. Ce dernier a d’ailleurs fait une tournée dans les pays de la Cemac pour faire ses adieux aux différentes autorités financières de la sous-région. Le nouveau président de la Bdeac bénéficie ainsi d’une rotation selon les règles qui régissent la gouvernance des institutions bancaires et financières sous-régionales. Il occupera le poste pour un mandat de cinq ans.

Ex-Directeur général de la Caisse autonome d’amortissement (CAA)

Figure connue de l’environnement économique camerounais, Dieudonné Evou Mekou a été Directeur général de la Caisse autonome d’amortissement (CAA) de 2005 à 2016, un organisme chargé de la dette publique. Jusqu’à sa nomination à la Bdeac, il était Vice-gouverneur à la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac), poste occupé depuis le 6 février 2017.

Administrateur civile de formation

Agé de 61 ans, Dieudonné Evou Mekou est un administrateur civile de formation, diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) en 1987. Après avoir suivi une formation en management des risques bancaires au Centre d »études financières économiques et bancaires de l’Agence française de développement (AFD) à Marseille, il entame une carrière professionnelle au sein du Ministère du Développment industriel et commercial l’actuel Ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique.

En 2000 il est nommé administrateur directeur général adjoint au Crédit Lyonnais camerounais avant d’être nommé directeur général de la Caisse autonome d’amortissement (CAA). Un poste qu’il occupera jusqu’en 2016.