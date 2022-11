La Kenyane Njeri Jomo a été récemment nommée à la tête de Jubilee Health Insurance Limited. Auparavant directrice générale, Retail Business Development chez Britam Group, responsable de la croissance du portefeuille de produits de détail et de la gestion des canaux de distribution, elle affiche plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance.

Par la rédaction

Njeri Jomo a récemment été nommé PDG de Jubilee Health. Elle est vice-présidente et membre fondatrice de la Kenya Women in Insurance Association et a précédemment occupé le poste de directrice générale, Retail Business Development chez Britam Group.

La Kenyane affiche plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance.

Njeri Jomo a fréquenté l’Université méthodiste du Kenya (KEMU) où elle a obtenu en 2014 un baccalauréat ès arts – BA (BBA Hons), Marketing. En 2016 , elle a obtenu une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université internationale des États-Unis – Afrique.

Elle est également titulaire d’un diplôme en assurance du Chartered Insurance Institute. Elle a participé à plusieurs programmes de formation et de mentorat, notamment à la Frankfurt School of Finance & Management et au Women on Boards Network.

Vingt ans de carrière dans l’assurance

Njeri a commencé son parcours professionnel en décembre 2001 en tant que souscripteur, processeur de réclamations (automobile, non automobile et santé) à la Kenya Alliance Insurance Company Limited.

En mars 2003, elle a rejoint Midstate Insurance Brokers en tant que Service Manager (Accident & Health), poste qu’elle a occupé pendant neuf mois. La même année, elle rejoint UAP Insurance Kenya Limited en tant que conseillère financière avant de rejoindre Britam Group en octobre 2005.

Chez Britam, elle a travaillé pendant dix sept ans en occupant différents postes, notamment responsable de la planification financière, chef d’équipe – planification financière, responsable du conseil financier, responsable d’agence, responsable des produits liés à l’investissement et responsable des produits d’assurance vie au détail et des projets de vente numérique.

En août 2021, elle a été nommée directrice générale, Développement stratégique des affaires, poste qu’elle occupait jusqu’à récemment, lorsqu’elle a quitté l’entreprise.

Outre son nouveau rôle, Njeri est mentor dans le programme présidentiel de talents numériques, panéliste à Africa Women in FinTech & Payments (AWFP) et panéliste au Digital Insurance Forum. Elle est membre du Women on Boards Network Kenya, membre de The Boardroom Africa et vice-présidente de Kenya Women in Insurance.

Njeri a remporté plusieurs prix et distinctions, notamment le prix Top 10 Women in Banking & Finance Africa 2022, le prix Top 50 Women in Insurance Africa 2022 et le prix Angaza Award Winner 2022.

« Njeri est un dirigeant expérimenté et polyvalent engagé »

« Njeri est un dirigeant expérimenté et polyvalent engagé à assurer la croissance et la rentabilité, la transformation organisationnelle et l’évolution stratégique avec une carrière de plus de 20 ans dans les services financiers », a déclaré Jubilee Holdings Limited dans un communiqué.

La nomination intervient quelques jours après que l’assureur mondial Allianz SE a finalisé l’acquisition d’une participation de 66% dans la filiale Jubilee Insurance Mauritius, concluant l’achat prévu des activités d’assurance de cette dernière sur le marché de l’Afrique de l’Est.

La transaction consistait en l’acquisition par Allianz de 51% des actions ordinaires de Jubilee Holdings Ltd et de toutes les actions précédemment détenues par le Fonds Aga Khan pour le développement économique (AKFED).

