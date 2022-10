Le Groupe OCP a inauguré à Kaduna, dans le nord du Nigeria, une usine de mélange d’engrais à la pointe de la technologie, sa première sur le continent.

S’étendant sur 10 hectares, cette installation abrite une unité de mélange d’une capacité de production de 120 tonnes par heure ; une unité de stockage de 25 000 tonnes ; un centre de formation moderne dédié aux différents partenaires ; un laboratoire équipé des dernières technologies d’analyse pour assurer le contrôle qualité des produits et l’analyse et la caractérisation des sols ; et une ferme pilote pour la réalisation d’essais agronomiques et la formation des agriculteurs.

