Next Einstein Forum Appel à candidature pour la prochaine classe d’ambassadeurs

Le Next Einstein Forum (NEF), le forum international africain pour la science lance son appel à candidatures pour une nouvelle classe d’ambassadeurs du NEF, de jeunes champions de la science, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques (STIM) et des sciences sociales dans leur pays.

Les ambassadeurs du NEF, un pour chaque pays africain, mènent des activités d’engagement public et privé locales au compte du NEF en faisant la promotion des STIM en Afrique. Les ambassadeurs du NEF doivent avoir moins de 42 ans et au moins 40% d’entre eux seront des femmes. “Le programme est conçu pour aider les ambassadeurs du NEF à améliorer leur profil en tant que scientifiques émergents, tout en profitant de leurs réseaux et initiatives locaux déjà solides pour faire avancer les efforts du NEF de rendre la science rentable et attractive. Au cours de leur mandat de deux ans, ils auront l’occasion d’organiser la Semaine Africaine de la Science dans leurs pays respectifs. ” En 2019, ils observeront comment la classe actuelle d’ambassadeurs organise la Semaine africaine de la science dans 40 pays et en tireront profit, ” explique Nathalie Munyampenda, Directrice Général du NEF. Les ambassadeurs du NEF rejoignent la communauté des scientifiques du NEF en tant que membres, bénéficiant de formations, du mentorat des lauréats du NEF et de divers autres appuis pour faire avancer leur carrière et donner en retour à leurs communautés. “Les ambassadeurs profiteront énormément de notre écosystème et participeront à la Rencontre Internationale du NEF 2020 à Nairobi, au Kenya, pour échanger avec des dirigeants africains et mondiaux, des lauréats du prix Nobel, des scientifiques chevronnés et des industriels,” poursuit le Docteur Youssef Travaly, Vice-Président de la Science, Innovation et Partenariats du NEF.

Le mandat de la 3ème Classe des Ambassadeurs du NEF se déroulera de 2019 à 2021 et les applications peuvent être consultées sur https://nef.org/ambassadors/. Les Ambassadeurs du NEF sélectionnés seront annoncés en septembre 2019 et seront entièrement financés pour assister à la 3ème Rencontre Internationale du NEF du 10 au 13 mars 2020, à Nairobi, au Kenya.

La jeunesse africaine, moteur de la renaissance scientifique de l’Afrique, est au centre des efforts du NEF

Lancé en 2013, le Next Einstein Forum (NEF) est une initiative de l’Institut africain des sciences mathématiques (AIMS) en partenariat avec la Fondation Robert Bosch. Le NEF est une plateforme qui relie la science, la société et les politiques en Afrique et dans le monde – avec l’objectif de tirer parti de la science pour le développement humain à l’échelle mondiale. Le NEF estime que les contributions de l’Afrique à la communauté scientifique mondiale sont essentielles au progrès mondial. La jeunesse africaine, moteur de la renaissance scientifique de l’Afrique, est au centre des efforts du NEF. Le NEF est un forum unique dirigé par les jeunes. Lors de notre principale d’activités scientifiques biennale, 50% des participants ont 42 ans ou moins. Loin d’être un forum scientifique ordinaire, la Rencontre Internationale du NEF place la science au centre des efforts de développement mondiaux.

La prochaine Rencontre Internationale du NEF aura lieu 10 au 13 mars 2020, à Nairobi, au Kenya. En outre, par le biais de nos communautés de scientifiques, nous présentons les contributions de la brillante jeunesse africaine à l’émergence scientifique de l’Afrique par le biais des lauréats du NEF, qui sont les meilleurs scientifiques et technologues africains de moins de 42 ans, et les ambassadeurs du NEF, qui sont les 54 ambassadeurs de la science et de la technologie sur le terrain. Le NEF collabore également avec des partenaires tels que l’Académie africaine des sciences, les ministres de l’éducation, des sciences et de la recherche à travers l’Afrique, des fondations et d’autres entreprises scientifiques et privées du monde entier afin de créer une identité scientifique africaine. En rassemblant les principales parties prenantes, le NEF espère faire passer la discussion de la politique à la mise en œuvre en tirant parti des acquis et des meilleures pratiques en Afrique et dans le monde. Voyez notre déclaration de référence de Dakar. Enfin, le NEF raconte d’innombrables histoires de recherche scientifique et d’innovation à travers le continent via ses différentes plateformes. Nous voulons redéfinir ce que “innovation” signifie en Afrique. Nous voulons établir un lien entre la science et la technologie, même les sciences fondamentales, dans la vie quotidienne. Nous voulons que le public soit impliqué en science et nous avons récemment conclu la Semaine Africaine de la Science coordonnée – une célébration annuelle de la science et de la technologie de trois à cinq jours au travers d’événements scientifiques coordonnés sur le continent. Nous croyons que le prochain Einstein sera africain. Le NEF est soutenu par la Commission de l’Union africaine, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), les gouvernements du Rwanda, du Sénégal et de l’Afrique du Sud, l’Académie africaine des sciences (AAS) et un nombre croissant des partenaires de la société civile du monde entier passionnés par le positionnement de la communauté scientifique africaine en tant que membre influent de la communauté scientifique mondiale, ce qui garantira un développement humain durable en Afrique et dans le monde.

Plus sur www.nef.org.