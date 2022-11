La chaîne de télévision New World Sport, détentrice des droits exclusifs de diffusion de la Coupe du monde en Afrique francophone, a mis en place une stratégie de marque pour atteindre sa cible. Dans l’objectif de devenir la chaîne du sport africain.

Par Lilia Ayari, à Paris

Emmanuel Adebayor, Patrick Mboma, Basile Boli ou encore Wilfried Mbappé, le père de Kylian… Autant d’invités de marque pour un lancement qui se veut en grande pompe à Paris le 4 novembre.

C’est un fait, New World TV, la chaîne de télévision, togolaise aux ambitions panafricaines, n’a pas lésiné sur les moyens pour le lancement de sa campagne spéciale Coupe du monde. Il y a de quoi, la chaîne a décroché, et c’est une prouesse digne des plus grands, l’exclusivité de la diffusion des droits de la prochaine Coupe du monde de football sur la zone Afrique francophone. Et à convié à ce titre un parterre de personnalités de l’univers du ballon rond. Lesquels font pleinement partie de l’aventure. En tant que consultants, mais surtout comme ambassadeurs d’une antenne faite par des Africains, pour des Africains.

“Il n’y avait pas de télévision chez moi, ma première Coupe du monde, je l’ai vue à travers la fenêtre du voisin”

“J’ai grandi dans un quartier de Lomé, quand j’étais petit, je rêvais déjà d’être footballeur. Mais il n’y avait pas de télévision chez moi. Ma première Coupe du monde, je l’ai vue, à travers la fenêtre du voisin. Le seul habitant du quartier qui avait une télé, raconte pour l’occasion le champion togolais Emmanuel Adebayor. Aujourd’hui nous avons une chaîne togolaise, nous en sommes très fiers. ”

Plus de 500 heures d’antennes, soit 64 matchs en direct dont 28 en clair

@New World TV

Pour l’heure, le football est à la fête. La chaîne va consacrer plus de 500 heures d’antennes, du 20 novembre au 18 décembre à la diffusion des matchs de la Coupe du monde (64 matchs en direct dont 28 en clair), sans oublier les émissions et reportages autour de l’évènement. Mais la chaîne est avant tout dédiée au sport africain. Et à tous les sports, a souligné Me Louis Biyao, conseiller juridique de New World Sport. “Il y a sept ans, nous, Africains de la diaspora, observions que la télévision de qualité était devenue un luxe pour les Africains. Nous avons contacté quelques personnes dont Basile Boli, et la Fifa qui nous a fait confiance. Aujourd’hui, nous y sommes. La révolution du paysage audiovisuel africain est en marche avec New World TV. Notre objectif est de démocratiser et d’offrir à un large public, un accès au meilleur contenu. ”

Un prix adapté et une diffusion en langue locale

La chaîne a misé sur deux impératifs pour s’adapter au continent : à savoir agir sur le prix, environ 4 euros l’abonnement, et diffuser en langues locales. Tout aussi stratégique, la chaîne a noué des partenariats avec les opérateurs de télécoms qui opèrent sur le continent. Les usagers africains de smartphone étant la cible. “ Il y a 150 millions d’abonnés en Afrique. Selon les estimations, 50 à 60 millions de smartphones. C’est le public que nous visons sur la Coupe du monde.” Coup d’essai, le 20 novembre.

