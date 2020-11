Dans le cadre de la 5eédition des Rencontres Africa, qui se tiennent, virtuellement, les 24 et 25 novembre, le groupe Zebra annonce « un projet innovant et disruptif ».

Par Bilkiss Mentari, à Paris

Pandémie de Covid-19, changement climatique, invasion de criquets en Afrique de l’Est, croissance démographique exponentielle, urbanisation accélérée… La question de l’insécurité alimentaire se pose cette année avec une plus grande urgence. 14 pays africains sont menacés de famine aigüe a récemment alerté l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des Nations unies. Un paradoxe alors que de nombreuses études confirment le potentiel agricole du continent, en mesure, grâce à ses réserves de terres arables, les plus importantes au monde, de nourrir la planète.

« Il existe de nombreuses solutions innovantes qui peuvent aider les agriculteurs des pays africains à adopter des méthodes de production plus efficaces et durables »

Une équation au programme de la prochaine, et cinquième édition des Rencontres Africa qui se tiennent, virtuellement, les 24 et 25 novembre. Avec une innovation, parmi d’autres, cette année : le programme Neofarming porté par le groupe Zebra. « La pandémie Covid-19 a augmenté l’insécurité alimentaire dans le monde compte tenu des perturbations dans nos chaînes d’approvisionnement, indique les organisateurs dans un communiqué. Cependant, il existe de nombreuses solutions innovantes qui peuvent aider les agriculteurs des pays africains à adopter des méthodes de production plus efficaces et durables et à mieux gérer leurs exploitations afin de contribuer à bâtir un système alimentaire plus résilient, durable, et productif. »

« Il n’y aura pas de modèle durable et résilient, sans intelligence humaine et collective, sans nouvelles façons de coopérer, de produire et d’hybrider »

Fort d’une expertise longue de 30 ans, dans le domaine de l’innovation et d’une expérience s’appuyant sur l’accompagnement de grandes entreprises internationales (Michelin, Unilever, Nestlé, Danone, EDF, OCP, Attijariwafa bank, Saham group, AMDIE…), le groupe Zebra, à travers le mouvement Neofarming, s’inscrit dans une réflexion générale sur les moyens et les solutions pour répondre aux nouveaux enjeux de l’agriculture de demain, plus résiliente, plus efficiente, économe mais aussi plus locale.

Dans cette démarche, Zebra associe le secteur industriel et universitaire, le monde de la recherche et les acteurs institutionnels pour créer un écosystème inédit, engagé dans un programme d’innovation partagé dont les objectifs sont triples : définir les conditions d’une refonte profonde des modèles dans le respect des ressources naturelles disponibles, en utilisant les ruptures technologiques majeures qui émergent ; créer l’écosystème capable de porter ce projet ; contribuer à dérisquer les projets d’innovation.

« Participer aux Rencontres Africa est pour nous l’occasion de rendre visible ce mouvement, d’identifier des acteurs locaux qui adhèreront à ce projet et de fédérer des institutions publiques afin de développer concrètement des solutions et remanier profondément les politiques menées », souligne le groupe, fort d’une conviction : « Il n’y aura pas de modèle durable et résilient, sans intelligence humaine et collective, sans nouvelles façons de coopérer, de produire et d’hybrider. »

« Créons ensemble un nouveau modèle agricole et agro-alimentaire pour l’Afrique »

Pour mettre en avant ces acteurs et ses solutions innovantes, le groupe lance donc un appel à projet. « Vous avez développé une solution pour relever les défis agricoles spécifiques en Afrique ? Soyez fier de votre projet et venez le présenter devant un jury d’experts composé d’acteurs privés du secteur, de bailleurs de fonds, de chercheurs, d’institutions publiques et de centres de formation », invite le groupe.

A l’issue des délibérations, 3 lauréats se partageront un prix d’une valeur de 20 000 euros et profiteront d’une visibilité médiatique exceptionnelle pour faire connaitre leur solution.

Par ailleurs, les lauréats seront invités à participer à une conférence et à exposer leur structure dans le cadre d’un stand virtuel. Enfin, ils participeront à une session de speed-matching.

« Créons ensemble un nouveau modèle agricole et agro-alimentaire pour l’Afrique qui s’affranchisse des codes industriels européens, qui soit adapté au contexte du réchauffement climatique, qui puisse être compatible avec l’urbanisation de la planète, et qui permette de nourrir les populations dans les meilleures conditions, exhorte le groupe Zebra. L’innovation est essentielle pour nourrir une population croissante et faire face au changement climatique ! »

Cet appel à projets est destiné à toutes entreprises développant des solutions innovantes en faveur d’une agriculture africaine pérenne, écologique et raisonnée.

