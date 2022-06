« Au moment où nous parlons, les arguments en faveur d’une adhésion immédiate à ces suggestions sont encore plus convaincants. Nous sommes maintenant confrontés aux conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine, qui aggravent les vulnérabilités socio-économiques émergentes, lesquelles ont été renforcées par la COVID-19…L’Afrique doit exploiter collectivement ses capacités productives et renforcer les capacités de ses banques de développement continentales afin de réaliser l’Afrique que nous voulons et une Afrique au-delà de l’aide ». *Discours d’ouverture de S.E. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Assemblées annuelles de la BAD, 24 mai 2022.

J’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Ghana et à la 57e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine de développement et à la 48ème Assemblée générale annuelle du Fonds africain de développement. Comme nous disons au Ghana, « Akwaaba ! » Vous êtes parmi un peuple qui qui est fier de son sens de l’hospitalité. J’espère qu’à l’issue de votre visite votre visite, vous serez d’accord avec cette affirmation.

Je suis particulièrement heureux d’avoir pu assister à la cérémonie d’ouverture de ces rencontres avec mon ami, le très respecté et progressiste Président de la République du Mozambique, Son Excellence Filipe Jacinto Nyusi, dont la visite d’État au Ghana a coïncidé avec ces réunions. Je suis heureux de voir la première femme présidente de la République de Tanzanie, Son Excellence Samia Suluhu Hassan et d’autres leaders africains également présents pour apporter leur soutien aux travaux de la Banque. Ils sont tous les bienvenus dans leur seconde patrie, le Ghana.

« Ces réunions, qui se tiennent à un moment critique de l’histoire, où l’Afrique, comme le reste du monde, doit faire face au double effet du COVID-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ne pouvaient trouver de meilleur que notre capitale dynamique d’Accra »



Je crois que le choix du Ghana pour accueillir les réunions a tout à voir avec la place spéciale qu’il occupe en tant que phare de la gouvernance stable et démocratique en Afrique, ainsi qu’à l’hospitalité proverbiale et chaleureuse du peuple ghanéen. En effet, ces réunions, qui se tiennent à un moment critique de l’histoire, où l’Afrique, comme le reste du monde, doit faire face au double effet du COVID-19 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ne pouvaient trouver de meilleur que notre capitale dynamique d’Accra.



Je félicite le Fonds africain de développement (FAD), l’organe de prêt concessionnel de la Banque africaine de développement, à l’occasion de la célébration de son jubilé d’or. Investir quelque neuf milliards de dollars (9 milliards de dollars) au cours des cinq (5) dernières années, contre trois cent vingt-sept millions de dollars (327 millions d’USD) en 1976, est tout simplement exemplaire. Des félicitations s’imposent !

« Seule institution financière africaine à bénéficier d’une cote de crédit mondiale AAA, la Banque africaine de développement a été classée par le prestigieux magazine Global Finance comme la meilleure institution financière multilatérale au monde en 2021 »



Permettez-moi également de féliciter le président du Groupe de la Banque africaine de développement, le Dr. Akinwumi A. Adesina, pour sa vision extraordinaire, sa passion et sa détermination à faire avancer les choses. La Banque africaine de développement est désormais une banque de renommée mondiale,

Elle maintient, même dans les moments difficiles, son excellente notation AAA. Seule institution financière africaine à bénéficier d’une cote de crédit mondiale AAA, la Banque africaine de développement a été classée par le prestigieux magazine Global Finance comme la meilleure institution financière multilatérale au monde en 2021. Il est tout aussi impressionnant que le Fonds africain de développement (FAD) a également été classé par le Centre for Global Development aux États-Unis comme la deuxième institution financière multilatérale au monde en 2021, même devant l’IDA de la Banque mondiale et tous les pays développés, ‘ensemble des vingt-huit (28) institutions de financement concessionnel des pays de l’OCDE.



Mesdames et Messieurs, c’est la deuxième année consécutive que je m’adresse à l’Assemblée annuelle de la Banque. J’ai eu l’honneur de le faire l’année dernière, bien que de manière virtuellement. Nos réunions d’aujourd’hui, qui se déroulent en personne ici à Accra, représentent un grand soulagement, après deux années de perturbations sans précédent causées par le COVID-19. Dans mon discours de l’année dernière, je nous ai mis au défi de donner la priorité à cinq (5) questions principales :

i. travailler à un plan d’action sur la dette ;

ii. collaborer et travailler avec la Banque mondiale et le FMI sur l’initiative de suspension du service de la dette et le plan d’action du G20 ;

iii. étudier les possibilités d’utilisation stratégique des droits de tirage spéciaux (DTS) pour soutenir l’Afrique par l’intermédiaire de la BAD ;

iv. collaborer avec le FIDA et d’autres institutions mondiales pour promouvoir l’établissement d’une facilité de sécurité alimentaire ; et

v. promouvoir le Mécanisme africain de stabilité financière pour une plus grande stabilité des marchés financiers pour l’Afrique.

« La hausse des prix des denrées alimentaires affecte de manière disproportionnée les familles africaines, car l’alimentation consomme environ 40 % des revenus des ménages contre moins de 20 % dans les économies avancées »



Au moment où nous parlons, les arguments en faveur d’une adhésion immédiate à ces suggestions sont encore plus convaincants. Nous sommes maintenant confrontés aux conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine, qui aggravent les vulnérabilités socio-économiques émergentes, lesquelles ont été renforcées par la COVID-19. Depuis février, les prix des denrées alimentaires de base ont grimpé en flèche. L’Afrique est confrontée à une pénurie d’engrais de quelque 2 millions de tonnes cette année, estimée à 2 milliards de dollars, selon le Fonds international pour le développement agricole, ce qui pourrait créer un déficit de productivité de vingt à cinquante pour cent (20-50%) dans l’agriculture. La hausse des prix des denrées alimentaires affecte de manière disproportionnée les familles africaines, car l’alimentation consomme environ quarante pour cent (40 %) des revenus des ménages contre moins de vingt pour cent (20 %) dans les économies avancées.



Les marchés de l’énergie ont été très volatils, avec des conséquences désastreuses pour les ménages et les finances publiques. Selon le FMI, une augmentation de cinq dollars (5 $) par baril de pétrole réduit la production mondiale d’environ 0,25 %, mais, pour les économies africaines non exportatrices de pétrole, ce chiffre passe à 0,6 pour cent. En conséquence, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a réduit les perspectives de croissance mondiale de 1 %, et le World Economic Outlook (avril 2022) prévoit un ralentissement de la croissance mondiale de 6,1 % en 2021 à 3,6 % en 2022, soit 0,8 point de pourcentage de moins que prévu en janvier 2022. Dans un contexte de ralentissement économique et de hausse du prix des carburants et des denrées alimentaires, le coût de la vie augmente.

Les conséquences économiques immédiates – qu’il s’agisse de l’augmentation de l’inflation , d’une baisse de la croissance, d’un accroissement des inégalités et d’une plus grande instabilité financière _ affaiblies par la pandémie et les problèmes d’endettement préexistants et désormais élevés de la dette.

« Les défis de la dette s’aggravent pour nous en Afrique »

Les défis de la dette s’aggravent pour nous en Afrique. Dans la poursuite de l’autonomie politique l' »ère du choix » pour la transformation économique, notre profil d’endettement a sensiblement changé. Selon la Commission économique pour l’Afrique (CEA), le ratio dette/PIB est passé de 60 % à 71,1 % entre 2019 et 2015. 60 % à 71,1 % selon les estimations entre 2019 et 2020, en grande partie en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19.

Dix-huit (18) économies africaines ont fait face à des dégradations de crédit, alors même que toutes les économies subissaient les retombées de la pandémie l’année dernière. Face à ces défis, nous devons être conscients de notre vulnérabilité à l’égard de l’orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et du risque de » taper dans le mille « , car les investisseurs pourraient quitter nos marchés, exacerbant ainsi le coût croissant des emprunts.

À l’heure actuelle, le soutien apporté aux pays ne participant pas au programme du FMI pour alléger le fardeau de la dette est limité. La facilité initiale conçue pour offrir un répit aux économies confrontées à des problèmes d’endettement élevés – l’initiative de suspension du service de la dette (DSSI) – a expiré en décembre 2021. Au-delà de l’ISDS, le cadre commun du G20 promettait une solution globale au problème de la dette. À ce jour, les quelques pays qui ont assumé le risque associé, en faisant acte de candidature, n’ont pas encore reçu l’allégement tant attendu. Nous attendons avec impatience de voir comment le Fonds fiduciaire pour la résilience et la viabilité (Resilience and Sustainability Trust, RST), qui exige que les pays soient inscrits à un programme du FMI, répondra efficacement aux besoins de nos pays.

En ces temps difficiles, les six cent cinquante milliards (650 milliards) de droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI, approuvés en août 2021, étaient censés apporter une aide significative. Cependant, sur la base des principes d’allocation, les économies de ce continent ont reçu 33 milliards de dollars (environ 5 %). En outre, la promesse de réaffecter quelque 100 milliards de dollars US des allocations de DTS à nos économies, qui a été convenue lors du Sommet de Paris en 2019, a jusqu’à présent donné lieu à environ 36 milliards de dollars US de promesses de dons en avril 2022. La décision stratégique de faire de la BAD le véhicule de livraison de ces DTS doit être poursuivie et réalisée. L’utilisation des DTS (quatre fois plus que la BAD) augmentera considérablement les ressources pour la transformation de l’Afrique.

« En tant qu’institution financière notée Triple A avec un portefeuille actif de quelque 61 milliards de dollars dans plus de 142 000 sites, la BAD est en mesure de conduire une transformation durable en Afrique »

Mesdames et Messieurs, les effets combinés de la situation de la dette, de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation du coût de la vie entraînent une grave instabilité macroéconomique et financière. Il est clair que les dommages qui en résultent ne peuvent être soignés aussi facilement avec les outils fiscaux limités dont nous disposons et les ajustements des politiques nationales.

Par conséquent, je réitère mon appel en faveur d’un rôle accru pour la première banque d’Afrique, la BAD, mais cette fois, je demande respectueusement un sentiment d’urgence en raison de notre conscience éclairée mutuelle. En tant qu’institution financière notée Triple A avec un portefeuille actif de quelque 61 milliards de dollars dans plus de cent quarante-deux mille (142 000) sites, la BAD est en mesure de conduire une transformation durable en Afrique.

C’est dans cet esprit que je suis heureux d’apprendre que le Conseil d’administration de la BAD a approuvé le financement du Plan d’urgence pour la production alimentaire en Afrique, d’un montant de 1,5 milliard de dollars, afin d’aider les pays à produire rapidement des denrées alimentaires, tout en fournissant des technologies agricoles résilientes au climat à 20 millions d’agriculteurs et en multipliant ainsi cette facilité par huit (8).

» Il faut remédier d’urgence à l’ironie du fait que nous avons une histoire criblée de chocs économiques, mais que nous sommes le seul continent au monde à ne pas disposer de tampons financiers »

Je suis également encouragé d’entendre que les « bons bruits » sont faits pour établir un mécanisme africain de stabilité financière pour protéger nos économies des chocs futurs. Il faut remédier d’urgence à l’ironie du fait que nous avons une histoire criblée de chocs économiques, mais que nous sommes le seul continent au monde à ne pas disposer de tampons financiers. Je suis persuadé que le Mécanisme africain de stabilité financière fournira cette couverture protectrice à nos économies, nous permettant ainsi de contrer les effets des futures pandémies, entre autres.

La confluence des défis et des attentes croissants exige que, ensemble, nous agissions avec une conviction soutenue. Notre soutien sera essentiel pour construire dès aujourd’hui l’Afrique que nous voulons, comme le préconise l’Agenda 2063. Outre les défis pressants en matière de nourriture, de carburant et de fiscalité, nous devons encore veiller à ce que :

1) les quatre-vingt-cinq pour cent (85%) restants de la population du continent soient vaccinés contre le COVID-19 ;

2) les soixante pour cent (60%) restants des établissements de santé du continent soient connectés à une source d’électricité fiable ;

3) la jeunesse foisonnante, qui représente plus de soixante pour cent (60 %) de notre population, est mieux éduquée et équipée pour le marché du travail, c’est-à-dire pour devenir une génération d’entrepreneurs habilitée par le numérique ;

4) la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) transforme l’Afrique avec son PIB combiné de 3 300 milliards de dollars ;

5) les déficits en infrastructures physiques et numériques soient comblés ;

6) l’insécurité et la violence incessantes, à l’origine de quelque 2,5 millions de personnes déplacées à l’intérieur du Sahel et ailleurs, soient définitivement résolues.

Les enjeux ne pourraient être plus élevés et plus clairs. Pour avancer vers leur résolution, nous devons aider la Banque à faire ce qu’une Banque fait – mobiliser et investir des fonds. Nous devons activer un processus qui fasse passer la Banque des couloirs des « milliards aux trillions », étant donné l’ampleur des défis sur ce continent.

« En définitive, la BAD doit devenir l’institution de financement dominante pour la transformation de l’Afrique à moyen terme »

En définitive, la BAD doit devenir l’institution de financement dominante pour la transformation de l’Afrique à moyen terme. Cela signifie que nous devons combler et refondre le fossé financier qui existe avec d’autres institutions complémentaires. Par exemple, l’écart de financement entre l’IDA, la branche concessionnaire de la Banque mondiale en Afrique, et le FAD est aujourd’hui presque quintuplé, soit 15 milliards de dollars contre 3 milliards de dollars par an pour le FAD. Il est maintenant temps de :

a) d’assouplir les réglementations qui empêchent la Banque d’optimiser ses ressources. La modification des articles qui empêchent le FAD d’entrer sur le marché pour optimiser ses ressources doit être une priorité de premier ordre. En juillet de l’année dernière, l’IDA de la Banque mondiale (l’équivalent du FAD) a lancé une obligation de développement durable à 10 ans qui a permis de lever deux milliards d’euros (€2 milliards). Par la suite, le programme de financement de l’IDA est passé de 5 milliards de dollars en 2020 à 10 milliards de dollars en 2021. Telle est la puissance démontrée du marché qui attire le FAD. Avec un capital FAD de 26 milliards de dollars US, les perspectives pourraient être de 8 à 10 milliards de dollars US supplémentaires qui pourraient conduire à une transformation soutenue, en particulier pour les États fragiles et en transition sur ce continent ;

b) envisager de consolider soigneusement les bilans de la BAD et du FAD pour lui permettre de lever davantage de ressources. Il y a des gains d’efficacité financière, de politique et d’administration inhérents au fait d’avoir une seule entité avec un bilan consolidé et des processus harmonisés de collecte de fonds et de gouvernance. Le chevauchement des clients et la majorité de nos pays nécessitant un accès concessionnel permettraient à cette consolidation d’être bénéfique ;

c) soutenir les efforts visant à tirer parti des investissements privés en Afrique. L’OCDE suggère que le déficit de financement de 2,5 trillions de dollars pour les ODD pourrait atteindre 4,2 trillions de dollars. Elle souligne que ce déficit pourrait être comblé en réalignant seulement 1,1 % des 379 000 milliards de dollars d’actifs financiers mondiaux sous gestion. La BAD doit montrer l’exemple en mobilisant ces ressources ; et

d) manifester le plus grand intérêt pour la proposition de l’UA d’explorer l’émission d’obligations d’investissement indexées sur la sécurité afin de lever des fonds pour s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité croissante et de la pauvreté.

« Avec des ressources financières accrues, la Banque pourrait recapitaliser les principales institutions financières africaines »

Avec des ressources financières accrues, la Banque pourrait recapitaliser les principales institutions financières africaines, telles que les banques régionales de développement, Afreximbank, le Fonds africain de garantie, la Compagnie de réassurance africaine et Africa50. Cela permettra d’exploiter les forces institutionnelles collectives de l’Afrique en vue d’une transformation durable, et évitera ainsi la situation dans laquelle, par exemple, le FMI, à la fin de l’année 2021, a pu prêter quarante et un milliards de dollars (41 milliards de dollars) à l’Argentine, qui compte quarante-cinq millions d’habitants, contre trente-quatre milliards de dollars (34 milliards de dollars) pour l’ensemble de l’Afrique subsaharienne, qui compte 1,14 milliard d’habitants.

L’autonomisation de ces institutions africaines et l’engagement des communautés seront essentiels pour relever le défi socio-écologique de notre époque : le changement climatique.

Au-delà de la restauration écologique, la BAD devrait encourager une culture d’approches proactives et basées sur le risque, loin des pratiques actuelles réactives et basées sur la crise. Cela devrait impliquer une coordination, une communication et une coopération efficaces, soutenues par un financement adéquat et une volonté politique. En tant que champion de l’UA pour les institutions financières en Afrique, je promets mon soutien à cet égard.

Compte tenu de nos défis énergétiques particuliers, la Banque devrait s’engager activement dans le discours sur le passage à un modèle économique plus durable sans aggraver la situation des communautés et des nations africaines. Le coût du climat pour notre humanité commune ne cesse d’augmenter, et notre continent supporte un fardeau disproportionné, bien que nous ayons causé le moins d’émissions, soit 3,8 %, les nations occidentales étant responsables de soixante-seize pour cent (76 %). Pourtant, seuls 6 milliards de dollars sur le total mondial de 30 milliards de dollars de financement de l’adaptation au climat vont à l’Afrique, alors que le Programme des Nations unies pour l’environnement a prévu qu’entre 75 millions et 250 millions de personnes seraient touchées par le stress hydrique induit par le climat. Sans compter que le financement de la conformité à la COP26 risque d’épuiser les ressources naturelles de l’Afrique, notamment le gaz naturel. Comment pouvons-nous nous développer dans des circonstances aussi injustes ?

« Nous ne pouvons pas laisser tomber les gens et la planète. Les deux doivent gagner. Mais pour que cela se produise, l’Afrique doit gagner »

La Banque doit donner à l’Afrique les moyens de rechercher la justice dans le cheminement vers une énergie propre, d’une manière qui optimise l’exploitation de nos abondantes ressources naturelles. La conception et l’orientation d’une Facilité de transition énergétique juste arrivent à point nommé, car elles offrent un soutien matériel pour alimenter l’Afrique en électricité et l’éclairer, tout en respectant les objectifs climatiques. Nous devons éclairer et alimenter l’Afrique en électricité pour lui permettre de se nourrir, de s’intégrer et de s’industrialiser. Nous devons veiller à ce que nos actions prioritaires en matière de climat soient cohérentes avec nos défis actuels et nos aspirations en tant que continent. C’est ce que démontrera le thème choisi pour cette assemblée annuelle. Nous devons éviter que nos ressources naturelles ne soient bloquées lors des prochaines négociations en Égypte à la COP 27.

Les liens étroits entre l’écologie, l’économie et les conflits exigent l’adoption d’une approche audacieuse et holistique. C’est dans cette optique que je considère que le thème de cette réunion annuelle est à la fois opportun et approprié. À l’issue de ces réunions, l’Afrique attend un cadre qui réconcilie les peuples et la planète pour la paix. Nous ne pouvons pas laisser tomber les gens et la planète. Les deux doivent gagner. Mais pour que cela se produise, l’Afrique doit gagner.

Mesdames et Messieurs, le temps est venu de passer à un modèle économique qui sert nos intérêts, pas ceux des autres. Les bénéfices tirés de nos ressources profitent depuis trop longtemps aux créanciers étrangers, tandis que nous subissons des coûts d’emprunt abusifs sur les marchés internationaux des capitaux. Il n’y a aucune raison pour que nos économies soient grevées d’une soi-disant « prime de risque africaine », qui se traduit par des spreads plus élevés que pour nos homologues européens et américains, en particulier lorsque nos ressources ont été les catalyseurs du progrès économique des nations occidentales. Il est temps que nous nous attaquions aux obstacles structurels à notre développement.

Nous devons également nous attaquer à l' »évasion fiscale » et aux transactions commerciales illégitimes des multinationales, qui représentent soixante pour cent (60 %) des quatre-vingt-huit milliards de dollars (88 milliards d’USD) de flux financiers illicites provenant du continent chaque année, ainsi qu’à d’autres relations qui entravent notre développement.

« Aujourd’hui plus que jamais, il est devenu urgent de prendre les mesures nécessaires pour assurer notre transition vers un continent résilient »

Je suis réconforté par l’éventail de compétences dont nous disposons. Aujourd’hui plus que jamais, il est devenu urgent de prendre les mesures nécessaires pour assurer notre transition vers un continent résilient. L’Afrique doit exploiter collectivement ses capacités productives et renforcer les capacités de ses banques de développement continentales afin de réaliser l’Afrique que nous voulons et une Afrique au-delà de l’aide.

En conséquence, Mesdames et Messieurs, j’ai le singulier honneur de déclarer les Assemblées générales annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement dûment ouvertes.

Je vous souhaite une réunion très fructueuse.

Que Dieu bénisse le Groupe de la Banque africaine de développement, Mère Afrique, et nous tous.

Je vous remercie de votre attention.

*Discours d’ouverture de S.E. Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Assemblées annuelles de la BAD, 24 mai 2022

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe