La conférence technologique axée sur la connexion des entreprises et la stimulation des investissements au sein de l’écosystème technologique africain, tiendra sa cinquième édition du 15 au 16 février 2023 au Sarit Expo Center à Nairobi (Kenya), alors que le secteur sur le continent devrait passer d’environ 115 milliards de dollars à 712 milliards de dollars d’ici 2050 selon le récent rapport d’Endeavour Nigeria. Son attendus plus de 1000 leaders de la technologie : entreprises, investisseurs, opérateurs de téléphonie mobile, entreprises de technologie financière, DeFi et de crypto, startups, développeurs, régulateurs et décideurs politiques pour faire des affaires à travers le continent.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe