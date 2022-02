Nadia Uwamahoro est une passionnée de TICs. Fondatrice et PDG des sociétés Digital Systems, Gira ICT et eShuri elle met la technologie au service des populations.

Par Ange Iliza, à Kigali

Lorsque Uwamahoro avait 12 ans, son père l’a laissée dans une voiture avec une radio en marche. Fatiguée par une journée d’école, elle avait hâte de rentrer plus vite à la maison. Mais son père a mis beaucoup de temps à revenir. Elle s’ennuyait. Pendant qu’elle attend, le discours du président Kagame passe à la radio. Ce discours allait donner à Uwamahoro une inspiration pour la vie.

Le discours du président Kagame porte sur Singapour et sur la façon dont le pays s’est développé à partir de rien, tirant parti de la technologie pour devenir l’une des plus grandes économies du monde en quelques décennies seulement.

« Les TIC sont tout cela pour moi. Je m’amuse à faire ce que j’aime et à avoir un impact positif sur la vie des gens »

Le mot clé pour Uwamahoro était « technologie ». C’est à ce moment-là que son intérêt et sa passion pour la technologie n’ont cessé de croître. Avance rapide : à 34 ans, Uwamahoro est PDG et fondatrice de trois entreprises liées aux TIC. En 2020, elle a figuré dans le classement des moins de 40 PDG établi par Africa Renaissance.

« Naturellement, je suis une personne qui aime s’amuser. J’aime faire ce que j’aime et avoir un impact. Les TIC sont tout cela pour moi. Je m’amuse à faire ce que j’aime et à avoir un impact positif sur la vie des gens. C’est mon rêve qui se réalise », raconte Uwamahoro, qui est également mère de famille.

Uwamahoro a créé trois entreprises qui emploient plus de 40 personnes au Rwanda, en Ouganda et au Ghana. La première était Digital Systems, une société de logiciels qui crée de toutes pièces des applications mobiles, y compris des applications web. Puis elle a fondé Gira ICT, une plateforme éducative qui facilite la distribution de ressources académiques telles que des prêts, des subventions et des vidéos d’enseignement pour les enseignants, les étudiants et les parents.

À ses débuts, Uwamahoro a remarqué que le marché rwandais n’avait pas un pouvoir d’achat suffisant pour ses produits. Depuis 2013, elle cible les sociétés et les entreprises publiques.

« Il est nécessaire d’accroître davantage la pénétration des TIC dans les zones rurales et de les rendre accessibles »

Récemment, Uwamahoro a eu l’impression que l’impact de ses entreprises était limité aux grandes entreprises. Elle veut participer à améliorer la vie de ses concitoyens qui n’ont pas nécessairement accès aux TIC. Elle a alors fondé eShuri.rw, un programme de gestion de l’apprentissage en ligne qui connecte les systèmes d’apprentissage des écoles.

« Il est nécessaire d’accroître davantage la pénétration des TIC dans les zones rurales et de les rendre accessibles. eShuri propose une plateforme d’apprentissage en ligne avec des cours gratuits. Notre objectif est d’aider les gens à accéder à des programmes utiles et à acquérir gratuitement des compétences pratiques », explique M. Uwamahoro.

Les trois entreprises ont été reconnues et récompensées par diverses organisations, dont eShuri, qui a récemment reçu un prix de l’UNESCO. Digital Systems a désormais touché plus de 600 écoles au Rwanda.



Gira ICT, qui dispose également d’une plateforme web d’achat, s’associe à des entreprises de fabrication d’appareils électroniques telles que Samsung et KONKA. La plateforme propose des appareils électroniques en prêt pour faciliter les clients ayant un petit revenu.

« Aujourd’hui, tout le monde veut connaître le Rwanda, faire des affaires au Rwanda ou avec un Rwandais, ou venir au Rwanda »

Uwamahoro considère ses réalisations comme le « rêve rwandais ». En tant que jeune PDG rwandaise, elle était préconditionnée pour faire face aux défis.

« Je me souviens qu’à mes débuts, chaque fois que je disais à un étranger que je suis rwandaise, sa première réaction était de poser des questions sur le génocide de 1994 contre les Tutsis. Aujourd’hui, tout le monde veut connaître le Rwanda, faire des affaires au Rwanda ou avec un Rwandais, ou venir au Rwanda. Pouvoir se souvenir de l’histoire amère du Rwanda et arriver là où nous sommes maintenant est un miracle. En tant qu’homme d’affaires, tirer parti de ce miracle et créer, encore plus, est un rêve rwandais », raconte Uwamahoro.

Nadia Uwamahoro a pour ambition de créer une entreprise de TIC qui améliore la vie des gens en élargissant son champ d’action. Elle aspire à toucher le plus grand nombre possible d’étudiants, d’enseignants, d’entreprises du secteur informel et de jeunes, et à utiliser les TIC pour leur ouvrir les portes des opportunités.

Pour Nadia, l’un des avantages de faire des affaires dans le domaine des TIC au Rwanda est le fait que le marché rwandais a un pouvoir d’achat insuffisant et une concurrence croissante.

« La concurrence est serrée car, en matière de commerce technologique, le Rwanda fait partie des pays africains les plus attractifs, mais le marché est trop petit. La stratégie consiste à s’étendre à d’autres pays africains », explique-t-elle.

« La Covid-19 a créé une demande pour les TICs »

Covid-19 a été une expérience à double sens. Nos clients ont bien sûr été dévastés par la pandémie, mais nos ventes ont augmenté car tout le monde a réalisé qu’il avait besoin des TIC sous la forme d’un téléphone, d’un ordinateur portable ou d’internet.

« Nous avons même ajouté de nouveaux produits pendant la pandémie. Nous avons commencé à fournir l’internet en plus des simples appareils électroménagers. Nous avons commencé à interagir davantage avec nos clients et à les satisfaire. Cette expérience m’a ouvert les yeux en tant qu’entrepreneur », a déclaré Uwamahoro.

La passion de Nadia Uwamahoro ne se limite pas aux TICs. Elle prévoit de partager sa passion entre le basket-ball, la mode et les soins de beauté. Elle pense qu’aimer ce qu’elle fait est la principale clé de la réussite.

