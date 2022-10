Le premier MWC Africa de la GSMA a ouvert ses portes le 25 octobre à Kigali, au Rwanda réunissant plus de 120 chefs d’entreprises et décideurs de l’écosystème mobile. L’occasion pour GSMA de présenter son rapport 2022 sur l’économie mobile en Afrique subsaharienne.

Par la rédaction

« Les technologies numériques sont un catalyseur de la croissance économique de l’Afrique » a rappelé le président rwandais, Paul Kagamé, hôte de la première édition africaine de MWC Africa.

Organisé par GSMA, l’évènement qui s’est ouvert le 25 octobre à Kigali réunit des chefs d’entreprise et décideurs politiques de l’écosystème mobile de la région pour discuter de l’ambition du continent d’améliorer la puissance de la connectivité.

» Imaginez ce que sera l’Afrique lorsque tout le monde sera connecté »

« L’Afrique se trouve à un moment unique dans le temps. Au cours des deux dernières décennies, la croissance de la téléphonie mobile en Afrique subsaharienne a été phénoménale. Aujourd’hui, 46 % de la population est connectée et abonnée à des services mobiles, ce chiffre passera à 50 % d’ici 2025. En 2021, les technologies et services mobiles ont généré environ 8 % du PIB en Afrique subsaharienne, soutenant 3,2 millions d’emplois dans la région. Imaginez ce que sera l’Afrique lorsque tout le monde sera connecté », a déclaré Mats Granryd, directeur général de la GSMA. « Pour poursuivre sur cette lancée et créer plus d’emplois, favoriser l’inclusion et réduire les inégalités, nous devons veiller à ce que chacun ait accès à la connectivité et puisse bénéficier de tout ce qu’elle offre. »

« Nous prévoyons d’accueillir des participants de près de 90 pays d’Afrique et du monde entier qui se réuniront cette semaine pour se réunir et entendre plus de 60 conférenciers, dont 45 % de femmes », a déclaré Angela Wamola, responsable de l’Afrique subsaharienne, GSMA. « La connectivité mobile et les technologies connectées sont des catalyseurs, aidant les pays à mieux progresser dans la poursuite de la reprise économique et de la résilience. Au MWC Afrique, nous examinerons l’urgence de combler la fracture numérique pour construire des sociétés inclusives et durables à travers l’Afrique. »

16 milliards de dollars levés grâce aux taxes sur le secteur

L’occasion également pour l’organisation de présenter son rapport 2022 sur l’économie mobile en Afrique subsaharienne. Lequel confirme la tendance. A savoir l’essor d’un secteur qui transforme le continent, et pas seulement ses économies alors que 40% de la population adulte est désormais connectée aux services Internet mobiles. En 2021, l’écosystème mobile a soutenu plus de 3,2 millions d’emplois (directement et indirectement) et a contribué substantiellement au financement du secteur public, avec 16 milliards de dollars levés grâce aux taxes sur le secteur.



D’ici 2025, la contribution de la téléphonie mobile au PIB de l’Afrique subsaharienne augmentera de 65 milliards de dollars (pour atteindre près de 155 milliards de dollars), les pays de la région bénéficiant de plus en plus d’une adoption accrue des services mobiles. D’ici 2025, la 4G représentera un tiers des connexions mobiles dans la région, contre moins d’un cinquième des connexions en 2021. Cependant, l’écart d’utilisation reste un défi : 44 % vivent dans des zones couvertes par les réseaux haut débit mobiles, mais n’utilisent pas encore les services Internet mobiles.

Le rapport appelle les parties prenantes à s’attaquer aux principaux obstacles à l’adoption de l’internet mobile, notamment l’abordabilité et les compétences numériques, afin de réaliser le potentiel de la connectivité mobile pour stimuler la croissance économique et le développement. Ses conclusions révèlent comment la connectivité mobile contribue à la reprise économique post-pandémique de la région en créant les technologies et services numériques nécessaires pour reconstruire des économies plus productives et efficaces.

5G : réaliser le potentiel

Les activités liées à la 5G ont commencé à se développer à travers l’Afrique, y compris les enchères de spectre, les pilotes et les essais commerciaux, ainsi que les efforts pour développer des cas d’utilisation de la 5G pertinents au niveau local. Le rapport lancé également pendant l’évènement, « 5G Afrique : réaliser le potentiel », révèle que la 5G apportera 26 milliards de dollars à l’économie africaine d’ici 2030. La vente au détail, la fabrication et l’agriculture sont parmi les secteurs qui verront le plus d’impact. De plus, la 5G représentera 20 % des connexions mobiles en Afrique d’ici 2030. Il existe aujourd’hui des réseaux 5G commerciaux dans plus de 10 pays et de nombreux autres pays devraient lancer la 5G commerciale d’ici 2025.

