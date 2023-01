Se concentrer sur les façons dont l’Afrique peut optimiser l’opportunité d’augmenter l’approvisionnement en métaux verts pour une demande mondiale sera l’accent porté par Investing in African Mining Indaba 2023 qui se déroulera au CTICC, Cape Town, du 6 au 9 février 2023.

Par la rédaction

La Journée des métaux verts, soutenue par le sponsor principal JOGMEC, couvrira l’impact des résultats de la COP27 sur la demande et l’offre de métaux verts ; les métaux des batteries et la neutralité carbone ; les perspectives des métaux verts ; le potentiel hydrogène de l’Afrique ; ainsi que des moyens de développer des industries manufacturières nationales dans le cadre de l’ajout de valeur minérale.

Les mines et métaux africains sont essentiels pour faire face à l’urgence climatique mondiale. Abritant 30 % des gisements miniers mondiaux, y compris les minéraux critiques nécessaires aux technologies vertes et aux énergies renouvelables, le continent se positionne pour bénéficier de la transition énergétique verte.

Simon Ford, directeur de portefeuille pour Investing in African Mining Indaba, a déclaré : « Mining Indaba fournit la plateforme idéale pour explorer l’équilibre entre les opportunités et la création de valeur, en particulier dans le contexte africain où la licence sociale d’exploitation est aussi fondamentale pour le succès que la matière première produite ? »

« Attirer une part des investissements dans les pays à revenu faible et intermédiaire »

Un rapport intitulé « Minerals for Climate Action » publié par la Banque mondiale à la mi-2022 estime que la demande de métaux verts pourrait quintupler d’ici 2050 pour répondre à la demande croissante de technologies énergétiques propres. Cette augmentation massive de la demande de minéraux et de métaux signifiera que les pays en développement riches en minéraux, comme ceux d’Afrique, peuvent conduire un avenir net zéro. « Attirer une part des investissements dans les pays à revenu faible et intermédiaire pourrait contribuer à la croissance économique, à l’emploi et au développement local », a déclaré la banque.

« Le thème de Mining Indaba 2023 est « Libérer l’investissement minier africain: stabilité, sécurité et approvisionnement « . Ce sujet explore les opportunités de l’exploitation minière africaine de tirer parti de la ruée mondiale vers les matières premières nécessaires pour assurer un avenir plus propre, tout en envisageant un approvisionnement responsable et des approvisionnements durables et éthiques de ces minéraux essentiels », ajoute Ford.

« La façon dont nous les achetons et les produisons est tout aussi importante que la quantité dont nous avons besoin »

Ce point de vue est soutenu par le Conseil international des métaux et des mines (ICMM), un partenaire fondateur de Mining Indaba. Le président et chef de la direction de l’ICMM, Rohitesh Dhawan, note que « les minéraux critiques sont l’épine dorsale de la transition énergétique, mais la façon dont nous les achetons et les produisons est tout aussi importante que la quantité dont nous avons besoin ».

Soutenant l’appel du Forum de Paris sur la Paix en faveur d’un approvisionnement et d’une production responsables de minéraux critiques, le CIMM a averti que nous marchons sur une corde raide entre une augmentation exponentielle de la demande pour ces minéraux, des tensions géopolitiques croissantes et une action urgente sur des problèmes mondiaux tel s que le changement climatique.

En termes simples, la version «verte» signifie l’utilisation de plus de métaux, mais l’ICMM ne voit pas cela comme un encouragement aux industries de les exploiter à tout prix, a ajouté Dhawan.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe