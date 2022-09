Meta, le géant de la tech créé par Mark Zuckerberg, a lancé le 6 septembre la campagne “Créateurs de demain”. L’objectif est de mettre en lumière les créatifs en ligne les plus innovants du monde entier. Parmi les lauréats, dix Africains seront accompagnés pour faire grandir leur projet.

C’est une grande première. La campagne « Creators of Tomorrow » ou “Créateurs de Demain”, a été lancée le 6 septembre par l’entreprise américaine Meta, anciennement Facebook. Celui qui rassemble dans le même groupe les réseaux sociaux Instagram et Facebook, les messageries WhatsApp et Messenger, est à l’initiative de la nouvelle opération qui célèbre les talents émergents du monde entier. Celles et ceux qui inspirent un nouveau mouvement créatif de contenu en ligne. Allant de l’Afrique de l’Est à l’Afrique francophone de l’Ouest, en passant par l’Afrique du Sud, les talents de l’Afrique subsaharienne sont bien présents.

Les femmes sont particulièrement représentées avec Paméla Mtanga (135 000 followers sur Instagram) originaire d’Afrique du sud, l’entrepreneuse multimédia primée, est créatrice de contenu dans le domaine de la mode et de la beauté. Sa marque se caractérise par “son authenticité, son caractère inspirant et responsable” précise Meta. Mais il y a aussi Mishaa de Côte d’Ivoire (103 000 followers sur instagram), ambassadrice de Trace music et Universal music Africa, elle partage son amour pour la danse en format Reels sur Instagram et Facebook. Sans oublier Kwambox et Crazy Kennar (Kenya), Nadia Matovu (Ouganda), Ruth Ronnie (Zambie), Ruvarashe Hapaguti (Zimbabwé), Saraï D’Hologne (Côte d’Ivoire), Fatou Jupiter Touré et Ngorbatchev Niang (Sénégal).

Les créateurs africains utilisent les technologies et applications de Meta, Facebook et Instagram de manière créative pour mieux raconter l’histoire africaine aux Africains

Il s’agit de “véritables révélations auprès de leurs communautés en ligne et ils représentent une référence en matière d’usage de formats vidéos, de technologie, et de divertissement interactif” détaille l’entreprise dans un communiqué. « A travers cette campagne, nous avons comme objectif de mettre en lumière les créateurs qui innovent leur contenu grâce à des outils tels que les Reels et les formats de contenu vidéos courts, mais aussi ceux qui exploitent et explorent des nouveaux formats de contenu tels que la Réalité Augmentée ou la Réalité Virtuelle (AR/VR).. » a déclaré Moon Baz, Responsable des Partenariats Créateurs au Moyen-Orient, en Afrique et en Turquie, chez Meta.

Les créateurs africains utilisent les technologies et applications de Meta, Facebook et Instagram de manière créative pour mieux raconter l’histoire africaine aux Africains. A travers la mode, la comédie, la gastronomie, les voyages, et les échanges politiques, les créateurs d’Afrique subsaharienne ont su démontrer, à travers les années, la contribution culturelle du continent africain, améliorant ainsi son image à travers le monde.

Objectifs : élargir leurs audiences, les aider à créer leur entreprise et à s’ouvrir à de nouvelles opportunités pour le futur

Meta annonce travailler en étroite collaboration avec ces créateurs pour la prochaine année. Il s’agira d’élargir leurs audiences, les aider à créer leur entreprise et à s’ouvrir à de nouvelles opportunités pour le futur. Le tout, en développant le metaverse, son projet phare de l’ex Facebook. Le premier rendez-vous des lauréats se tiendra à l’occasion de la semaine des créateurs de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), qui se tiendra pour la première fois à Londres, dans l’emblématique galerie d’art Tate Britain.

Mais pour mieux “les aider à prospérer dans cette économie digitale qui se développe à grands pas”, des événements dans toute la région d’Afrique subsaharienne sont programmés. Et ce, pour partager les dernières nouvelles de la campagne, des conseils, ainsi que des outils et des ressources sur les technologies du groupe Meta. Au Kenya, les créateurs assisteront à un brunch exclusif, qui fera l’objet d’une formation aux Reels. En Afrique du Sud, plus de 50 artistes-entrepreneurs profiteront d’une journée dédiée avec des ateliers et des formations sur mesure. Autant d’occasions pour créer de nouveaux contenus et alimenter les réseaux sociaux de Méta…

