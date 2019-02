Médias TV5 met en lumière les « Femmes d’Afrique en action »

TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, diffuse en exclusivité à compter du 1er mars prochain et durant un mois, un nouveau programme court consacré aux portraits de femmes d’influence en Afrique: ” Femmes d’Afrique en Action”. La Journée Internationale des Femmes sera ainsi célébrée tous les jours du mois de mars sur TV5MONDE, en plus du 8 mars.

Olga Johnson, franco-béninoise à la tête de la fondation Énergies pour l’Afrique ; Nathalie Munyampenda, la directrice générale du Next Einstein Forum ; Cathia Lawson-Hall, Directrice Afrique à la Société Générale, … 31 parcours de femmes, entrepreneures et influentes, qui du fait de leurs initiatives et de leurs actions jouent un rôle moteur dans le développement des économies africaines. ” Femmes d’Afrique en Action”, un programme inédit présenté par TV5 Monde est diffusé en exclusivité à compter du 1er mars prochain et durant un mois, en marge des célébrations de la Journée Internationale des Femmes, le 8 mars.

Conçu par la société française Onyx Consulting, ce programme a été spécialement conçu comme une galérie de 31 portraits de 4 minutes dévoilant le parcours de 31 femmes entrepreneures et influentes, qui de par leurs intiatives et leurs actions, jouent un rôle de modèle dans le développement des économies africaines.

« Véritables marqueurs d’une Afrique dynamique et plurielle qui réussit, le programme ‘‘FEMMES D’AFRIQUE EN ACTION’’ met en lumière des personnalités qui participent à l’émergence économique et culturelle du continent »

A travers ces portraits tournés à Marrakech, lors du 2eme Sommet Mondial Women in Africa Initiative, le téléspectateur part à la rencontre de ces femmes aux parcours inspirants, qui opèrent avec succès dans des domaines aussi divers et variés que les Arts, la finance, la technologie, l’agriculture, l’environnement, l’éducation, les cosmétiques ou encore la santé.

Un nouveau portrait de “Femmes d’Afrique en action” sera diffusé chaque jour durant tout le mois du mars sur la chaîne TV5MONDE Afrique, sur l’offre numérique Afrique ( site web et application dédiée) ainsi que sur toutes les plateformes de TV5MONDE.