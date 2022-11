Hilton Garden Inn, l’une des marques de Hilton (NYSE : HLT) qui connaît la croissance la plus rapide en Afrique et dans l’océan Indien, a annoncé le 2 novembre la signature du Hilton Garden Inn Phoenix Mauritius, en partenariat avec Ebène Square Ltd. Le nouvel hôtel rejoindra les plus de 40 propriétés de Hilton en exploitation et 66 en développement à travers l’Afrique et l’océan Indien – élargissant ainsi son portefeuille sur l’île Maurice.

Hilton Garden Inn Phoenix Mauritius-DR

Prévu pour ouvrir en 2026, le Hilton Garden Inn Phoenix Mauritius offrira un hébergement abordable et haut de gamme avec les meilleurs équipements pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.

