Le Projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2022 table sur un taux de croissance de 3,2%, selon la note de cadrage dudit projet publiée par le chef du gouvernement. «En se basant sur les priorités du PLF et les données de la conjoncture nationale et internationale en lien avec l’évolution de la crise sanitaire et compte tenu de l’hypothèse d’un prix moyen de gaz butane de 450 dollars par tonne et d’une récolte céréalière moyenne de 70 millions de quintaux, l’économie nationale devrait enregistrer une croissance de 3,2% en 2022», précise la note de cadrage adressée aux départements ministériels. Et de noter que l’ensemble des mesures prises face à la pandémie de Covid-19 et les réformes structurelles lancées ont renforcé la résilience des différents secteurs économiques.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe