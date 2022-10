La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), avec l’appui du Fonds vert pour le climat (FVC) et de l’Union européenne (UE), a accordé, le 26 octobre, 13 millions d’euros à Bank of Africa (BOA) pour soutenir la transition écologique du Maroc.

BOA et sa filiale de leasing, Maghrebail, étendront le financement, dont 9,75 millions d’euros seront fournis par la BERD et 3,25 millions d’euros par le FVC, sous forme de sous-prêts aux petites et moyennes entreprises (PME) et autres sociétés pour soutenir leurs investissements dans les technologies d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, indique la BERD dans un communiqué.

