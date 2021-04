Au Mali, la ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable Bernadette Keita vient de féliciter l’Agence de l’environnement et du développement durable (AEDD) pour son leadership, la qualité des documents de gouvernance et des montages financiers qui ont permis de mobiliser à la date du 31 mars 2021, plus de 33 millions USD. C’était en marge de la 11è session du comité de pilotage du Fonds climat Mali tenue le 15 avril 2021, selon une information relayée par Financial Afrik.

Ce message est également disponible en : Anglais