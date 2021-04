Le digital est devenu le métier de demain par excellence. Partout dans le monde, y compris en Afrique, les professionnels des technologies de la communication estiment à plus de 40% les gains d’une entreprise qui a réussi sa mutation numérique. Voilà sans doute ce qui motive les organisateurs de la compétition annuelle Mali Digital Awards. Cette année elle a lieu les 25, 26 et 27 mars 2021 à Bamako, sur le thème « La jeunesse au cœur de l’innovation, la transformation digitale, des NTIC et de l’éthique ».

Par Talel de Sinta, à Tunis

Mali Digital Awards (MDA) est considéré comme étant la plus grande compétition annuelle digitale dans ce pays, qui récompense aussi bien les “meilleurs dispositifs digitaux“ que “les hommes et femmes du domaine“, sans qui il n’y aurait peut-être ni startups ni transition digitale au Mali.

La compétition se déroule autour de 22 catégories pour lesquelles 30 trophées sont décernés, sous la supervision d’un jury de 15 membres. En outre, elle regroupe une quinzaine de conférences et ateliers, un millier de participants, en plus de rencontres B2B entre jeunes et investisseurs…

Selon les organisateurs, les projets en compétition sont évalués entre février 2020 et février 2021, sachant que seuls les projets innovants sont sélectionnés pour ledit concours. A noter que les candidats ont la latitude de postuler pour une, deux ou trois catégories au maximum.

Quant aux « influenceurs » invités de cet événement, ils doivent avoir au moins 15 000 abonnés.

Les votes des internautes comptent pour 40% de la note totale contre 60% pour le jury. Les organisateurs promettent une transparence totale des jugements du concours, expliquent les organisateurs.

Le thème retenu pour l’édition 2021 est « la jeunesse au cœur de l’innovation, la transformation digitale, des NTIC et de l’éthique ».

L’emploi, encore et toujours l’emploi

MDA, c’est donc un meeting de trois jours qui récompense la performance, la créativité et l’innovation dans de multiples domaines d’un secteur qui connaît une fulgurante et constante évolution ces dernières années, et qui comprend la création de contenu numérique, la publicité et le marketing, les médias mobiles, le développement d’applications, les réseaux sociaux, web design…

Par ces temps de crises multiformes, les NTIC sont incontournables pour résoudre le problème du chômage, notamment des jeunes et des diplômés. D’ailleurs, ces dernières années, l’emploi a occupé le devant de la scène et s’est imposé comme une préoccupation fondamentale dans de nombreux pays voire tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement. L’emploi est donc désormais un défi majeur des politiques nationales.

« Devenir un outil pertinent pour l’émergence du Mali par la promotion des opportunités économiques par la promotion des opportunités économiques qu’il offre dans le domaine du digital »

Ce constat général appelle de la part de tous, notamment des pouvoirs publics, une action vigoureuse qui doit s’inscrire dans la durée, en faveur d’une croissance inclusive et durable.

Autant dire que Mali Digital Awards permet aux jeunes de s’informer, de se former, et surtout de mettre en avant leur talent devant et autour des chefs d’entreprise, investisseurs, professionnels des TIC, décideurs politiques, universitaires, organisations publiques et privées et autres partenaires techniques et financiers.

L’objectif de cette rencontre, d’après les organisateurs, est de « devenir un outil pertinent pour l’émergence du Mali par la promotion des opportunités économiques qu’il offre dans le domaine du digital, tout en augmentant le taux d’employabilité, de former et mettre en lumière les talents locaux ». Il s’agit là des jeunes qui se démarquent par leurs projets et solutions innovants dans les domaines des nouvelles technologies.

Enfin, MDA est organisé par l’Agence Dashili Business Solutions en partenariat avec la Centrale, soutenues par le ministère malien de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Forte de son expérience dans le milieu professionnel et associatif, toute l’équipe met en œuvre tout son savoir-faire pour créer des événements uniques et innovants. Avec un message clair : « le digital touche tous les domaines, c’est donc aussi une opportunité pour nos artisans ».