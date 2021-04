Le Mali connaît enfin la date de ses futures élections présidentielle et législatives. Le ministre de l’Administration territoriale, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a révélé le calendrier électoral lors d’une conférence de presse. Les militaires maliens à la tête de cette transition, rendront bien le pouvoir au civil dans le délai imparti.

Les premiers tours de la présidentielle et des législatives seront couplés et se tiendront le 27 février 2022, dans un peu moins d’un an. D’éventuels seconds tours sont prévus pour les 13 et 20 mars. Ce calendrier respecte donc «strictement», comme l’a souligné le ministre de l’Administration territoriale,les 18 mois qui avaient été accordés à la transition. Autre date importante à retenir, le 31 octobre 2021. Un référendum sur la révision de la Constitution doit se tenir.

Ce message est également disponible en : Anglais