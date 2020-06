Malgré la crise liée à la pandémie du Coronavirus, les pays africains connaissent une valorisation des produits des entrepreneurs locaux. La consommation des produits issus de la transformation locale a sensiblement augmenté ces derniers mois. Les différentes mesures sanitaires que nombre de pays ont prises favorisent cette montée.

Par Joseph Noubouke, à Lomé

La pandémie qui a débuté à Wuhan en Chine fin 2019 a ralenti la croissance de plusieurs pays du monde. Elle a provoqué un arrêt brutal de l’activité économique dans un nombre croissant de pays. Si ce coup de frein a eu des répercussions internationales avec la baisse du commerce extérieur et la hausse de l’aversion au risque pour les investisseurs, la pandémie a été un accélérateur pour la consommation des produits locaux en Afrique.

En mars dernier, la Commission économique pour l’Afrique de l’Organisation des Nations Unies indiquait qu’en 2020, la croissance de l’Afrique reculerait, passant de 3,2% à 1,8%, conséquence des mesures de confinement sur le commerce interrégional. On estime à des millions de tonnes, les produits de transformation alimentaires et de premières nécessités qui sont manufacturés en Chine, en Italie et ailleurs dans le monde et qui sont déversés chaque mois sur le marché africain. La pandémie que connait le monde et le manque d’informations sur la source du virus, ont suscité une grande méfiance vis-à-vis des produits importés.

Le confinement, un accélérateur de l’écoulement des produits locaux

De même pandémie du Covid 19, les mesures de confinement adoptées dans plusieurs pays ont été un accélérateur de l’écoulement des produits locaux. Ainsi au Togo, plusieurs entrepreneurs locaux ont vécu et continuent de vivre un regain d’intérêt pour leurs produits.

« Nos cocktails Liora sont de plus en plus prisés depuis la crise liée à la pandémie du Covid 19. Nous recevons beaucoup plus de commandes et notre production tourne sans arrêt, explique Viviane Tsogbalé, promotrice d’une unité de transformation des fruits locaux en cocktails et jus à Lomé. Sur la période de mars à mai 2020, nous avons réalisé une augmentation de plus de 60 à 65% de nos ventes pour la même période en 2018 et 2019. »

Viviane avait fait sa prévision annuelle mais n’avait pas imaginé une telle montée brusque de son affaire. « Nous avons prévu pour cette année, une augmentation de 30 à 35% de nos ventes. Cette augmentation était attendue pour septembre-octobre. Mais voilà que les choses ont vite évolué. Nous venions de bénéficier d’un prêt en vue de soutenir notre entreprise et faire face à la demande de plus en plus croissante, » poursuit-elle.

« Je n’ai plus aucune confiance dans les produits importés »

Au cœur de la hausse de ses ventes, la mise en place d’un service de livraisons. Les commandes sont effectuées par téléphone et les clients sont servis chez eux à la maison. Ce qui a permis à l’entreprise de travailler malgré la restriction des déplacements.

Même constat au sein de la société de conservation et de vente de purée de tomate en bouteille d’Ismaël Tanko. Le jeune entrepreneur de 33 ans souligne que depuis que l’Italie, l’un des pays d’où viennent les concentrés de tomates qui abondent sur le marché togolais, est lourdement frappée par la pandémie, les Togolais préfèrent acheter sa purée de tomate. « Notre purée de tomate satisfait le goût des compatriotes et ils en raffolent, surtout en ces temps difficiles. » Depuis son lancement en 2016, le label Tanko Timati n’a jamais été aussi apprécié par la population togolaise. Sur les rayons des supermarchés, la purée de tomate est rapidement écoulée.

« Je n’ai plus aucune confiance dans les produits importés. Même les vêtements, je préfère ceux cousus ici au Togo. Personne n’a encore dit avec certitude la durée de vie de ce virus. On ne sait pas si en mangeant un biscuit chinois ou un produit quelconque français on peut être atteint. Dans cette incertitude, je préfère que ma famille et moi consommions des produits qui ont été transformés par nos propres frères ici », confie Ayité, venu s’approvisionner dans la boutique Vitrine du Terroir où ne sont vendus que des produits estampillés ‘‘made in Togo’’. Il ajoute : « le voleur qu’on connait est préférable au sorcier qu’on ne connait pas, dit un adage de chez nous ».

Des mesures d’encouragement de la production locale

Cette consommation locale est d’autant plus renforcée depuis le 1eravril et la promulgation, par le chef de l’État du Togo, Faure Essozimna Gnassingbe, de l’État d’urgence sanitaire assorti de mesures de restrictions limitant entre autres l’accès aux marchés et à la circulation des personnes d’une commune à une autre. Le gouvernement togolais encourage aussi la population à consommer les produits locaux en rachetant du riz et des céréales aux paysans et en les mettant à disposition des populations à des prix défiant les riz venus du Thaïlande, du Vietnam ou de la Chine.

En janvier 2020, le Premier Ministre togolais, Komi Selon Klassou lançait officiellement à Kara (localité à 400 km au nord de Lomé) lors du Forum National du Paysan Togolais, le Plan d’urgence pour la transformation agricole du Togo. Ce plan qui est un document d’opérationnalisation du Plan national du développement(PND) vise notamment à renforcer les cultures de contre-saison, mettre l’accent sur la transformation et la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires et instaurer des labels de qualité, en vue de tripler les rendements et les revenus des petits producteurs d’ici 2025.

« Le gouvernement compte accompagner plus de 2 000 jeunes et femmes dans la création et le développement de leur entreprise dans le domaine agricole pour le développement d’une économie rurale; l’habilitation de 50 000 jeunes et femmes professionnels pour la production, la transformation et la commercialisation locale voire l’exportation de divers produits locaux » a expliqué le Premier Ministre.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Production Animale et Halieutique, Noël Koutera a quant à lui, rappelé le 18 mai dernier aux importateurs et distributeurs de produits carnés leur engagement à s’approvisionner sur le marché local. Le ministre a souhaité que dans les 15 jours qui ont suivi sa déclaration, des contrats soient signés avec des producteurs locaux dans cette perspective.

3 668 nouvelles entreprises créées au Togo au premier trimestre 2020

Dans la même dynamique de croissance, on estime à 3 668 les nouvelles entreprises qui ont été créées au Togo, au premier trimestre 2020 en plein cœur de la crise. La tendance s’est poursuivie durant la première quinzaine du mois de mai avec 350 entreprises enregistrées au Centre de Formalités des Entreprises (CFE).

Dans une perspective de plus long terme, cette pandémie démontre que, pour les pays africains, la voie la plus sûre pour parvenir à une croissance économique inclusive, favoriser la prospérité et renforcer la résilience, passe par la transformation de l’agriculture, l’entrepreneuriat agricole et la consommation des produits locaux.

Ce message est également disponible en : Anglais