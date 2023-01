Cet appui financier sera destiné à l’élaboration et à la construction de mini-réseaux solaires dans plus de 120 villages situés dans les zones rurales de Madagascar, ce qui portera la couverture de WeLight de 8 à 17 régions.

Le projet vise à desservir quelque 250 000 personnes en fournissant à plus de 45 000 ménages et entreprises un premier accès à de l’énergie et un éclairage propres, abordables et productifs.

