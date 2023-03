Ce nouveau statut fait entrer ce fournisseur d’énergie propre à faible coût dans le cercle des entreprises certifiées 50 B-Corps en Afrique.

Par Bernard Bangda

Avec un score global de 148,5 points, largement supérieur aux 96 points des entreprises certifiées B-Corp, WeLight Madagascar, une société qui fournit une énergie propre, abordable, fiable et productive aux populations des zones rurales reculées de Madagascar et d’Afrique subsaharienne, est devenue la première entreprise du pays à obtenir cette certification. La seule qui prend en compte l’intégralité des dimensions de performances sociales et environnementales (gouvernance, collectivités, communautés, collaborateurs et environnement).

« WeLight Madagascar respecte les plus hauts standards de performances environnementales et sociales. L’acquisition de la certification B Corp lui vaut d’entrer dans le club des entreprises certifiées 50 B-Corps en Afrique. »

Le nombre de points obtenus est trompeur. C’est au terme d’un processus rigoureux que B Lab East Africa, l’organisme à but non lucratif qui mesure et vérifie les performances environnementales et sociales des entreprises à l’aide du B Impact Assessment, a reconnu que WeLight Madagascar respecte les plus hauts standards de performances environnementales et sociales. L’acquisition de ce label international vaut à WeLight d’entrer dans le club des entreprises certifiées 50 B-Corps en Afrique. Le label international auquel accède WeLight est la reconnaissance de son engagement à créer un impact positif et significatif sur l’ensemble de son écosystème, tout en contribuant à une économie plus inclusive et régénératrice.

« Ce label confirme que les valeurs et l’impact créés par notre entreprise sont véritablement au service du partage et au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes », Romain de Villeneuve, directeur général de WeLight Madagascar. »

Dans un pays où le taux d’accès à l’électricité est d’environ 15%, WeLight a décidé de donner la possibilité aux populations d’accéder à une électricité fiable, propre et productive aux habitants des zones rurales.

Et pour le directeur général de WeLight Madagascar, Romain de Villeneuve, « ce label confirme que les valeurs et l’impact créés par notre entreprise sont véritablement au service du partage et au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes ». Et il savoure ce nouveau statut : « Nous sommes très honorés d’intégrer le club très select des B-Corps en Afrique, et de devenir la première entreprise certifiée sur le territoire malgache. »

« L’engagement de l’entreprise malgache à faire des affaires différemment sera une source d’inspiration pour d’autres et aidera grandement à répandre l’idée, en Afrique », Ngwing Kimani, directrice exécutive de B Lab East Africa »

Idem pour Ngwing Kimani, directrice exécutive de B Lab East Africa. Pour qui « accueillir WeLight dans la communauté B Corp est extrêmement excitant ». Elle indique que « l’engagement de l’entreprise malgache à faire des affaires différemment sera une source d’inspiration pour d’autres et aidera grandement à répandre l’idée, en Afrique. Cela montre que nous pouvons redéfinir le succès dans les affaires pour qu’il ne dépende plus uniquement du profit, mais également de notre impact sur les populations et sur la planète ».

Pour rappel, WeLight Madagascar est née de la volonté de trois acteurs économiques de premier plan, AXIAN Group, Sagemcom et Norfund, ayant un savoir-faire important en Afrique, de mettre en œuvre des solutions liées aux énergies renouvelables et de les déployer sur tout le continent. L’entreprise exploite 40 mini-réseaux qui desservent 9 000 ménages électrifiés.

Quant à B Lab East Africa, organisme à but non lucratif, il a été créé en 2017. Pour ses initiateurs, il s’agit de « servir une communauté croissante de plus de 50 entreprises africaines travaillant pour avoir un impact positif sur les travailleurs, les communautés et leur environnement. Avec son outil, le B Impact Assessment, B Lab mesure et vérifie les performances environnementales et sociales des entreprises. L’organisme soumet tous les B Corps africaines au respect des normes rigoureuses et prône un changement positif, fondé sur l’action, vers une nouvelle approche des affaires.

