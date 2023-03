Pour la deuxième édition de cet événement littéraire biennal, la mairie du 6ème arrondissement de Paris, organisatrice de ce rendez-vous, a choisi de mettre en avant l’ancien président sud-africain et l’écrivain sénégalais.

Du 17 au 19 mars 2023, le 6ème arrondissement de Paris, qui organise cet événement biennal depuis 2021, va abriter la deuxième édition du Salon du livre africain de Paris (SLAP). Les activités vont se dérouler sur fond d’hommage à Nelson Mandela, à l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition. L’ancien président sud-africain (1994-1999), né le 18 juillet 1918 à Mvezo, dans la province du Cap, est décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg à l’âge de 95 ans. Des hommages seront également rendus à Ousmane Sembène, dont on fêtera le centenaire ; l’écrivain, réalisateur et scénariste sénégalais est né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor et mort le 9 juin 2007 à Dakar. Les organisateurs ont également pensé à faire de la Guinée le pays invité d’honneur.

Ils viennent pour la plupart des pays d’Afrique francophone. Au menu des activités de ce salon, des tables-rondes, des conférences et des dédicaces de livres autour de la littérature africaine.

“Ce salon a permis de rendre visibles les invisibles”

Le SLAP est une initiative de la maire du 6ème arrondissement de la Paris, organisée tous les deux ans. C’est un rendez-vous sur trois jours, durant lesquels auteurs, éditeurs, libraires, médias et institutions rencontrent tous les amateurs de littérature et de culture africaine, dont une part importante de la diaspora qui vit à Paris et dans la région Ile-de-France. Pour la deuxième édition, plus de 200 auteurs et 60 éditeurs et libraires y sont attendus.

Pour rappel, la première édition du SLAP s’est tenue, du 24 au 26 septembre 2021, toujours à la mairie du 6ème arrondissement. Plus d’une soixantaine de maisons d’édition y avaient été représentées. Parmi elle, Présence africaine, Karthala qui fêtait ses 40 ans, Gallimard, l’Harmattan, mais également des maisons d’édition africaines venues de 35 pays du continent. Pour Xavier Audrain, directeur général de Karthala, « ce salon a permis de rendre visibles les invisibles. Grâce à cette synergie entre tous les créateurs culturels, nous avons fait un très bel événement, un très beau salon ».

