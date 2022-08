L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) a conclu un partenariat avec l’African Risk Capacity (ARC), AfriCatalyst et l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) pour renforcer la préparation et la réponse aux épidémies de maladies infectieuses à conséquences graves en Afrique de l’Ouest telles que Ebola, Marburg, fièvre de Lassa, méningite méningococcique et pathogènes émergents préoccupants. Le partenariat évaluera également les capacités de surveillance épidémiologique et de diagnostic en laboratoire des fièvres hémorragiques virales dans la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), modélisera le risque de flambées et d’épidémies nouvelles et réémergentes dans la région et mettra en place des mesures d’urgence épidémiques. plans et contre-mesures.

