Un rapport trimestriel sur le marché réalisé par des analystes d’AfricanFinancials Group montre que la Bourse du Rwanda (RSE) et la Bourse de Dar es Salaam (DSE) ont enregistré respectivement des rendements de 7,2 % et 9,1 % au cours de la période de 12 mois se terminant en juin de cette année.

Le rapport intitulé Sub-Sahara Africa Top 30 Companies (hors Afrique du Sud) montre que d’autres bourses africaines qui ont bien performé au cours de la période comprenaient le Nigeria qui a enregistré un rendement de 20,9 %, la Zambie (12,1 %), les Seychelles (5 %) et le Botswana (2,8 %).

Le rapport daté de juillet 2022 montre qu’entre juin 2021 et juin 2022, les investisseurs à la Bourse de Nairobi (NSE) et à la Bourse de l’Ouganda (USE) ont perdu respectivement 28,2 % et 20 % de la valeur de leurs investissements.

Au mois de juin, le marché boursier kenyan a chuté de 4,3 %, tandis que les marchés tanzanien et ougandais ont baissé respectivement de 0,7 % et de 3 %. La bourse rwandaise, quant à elle, a gagné 1% au cours du mois (juin).

