L’Asie subit une transformation géopolitique d’envergure mondiale. L’essor de l’Indo-Pacifique en tant que système géoéconomique et géopolitique cohérent coïncide avec l’essor de ce que cet auteur a précédemment appelé l' »Indo-Abrahamique », un ordre transrégional émergent reliant l’Inde à l’Asie occidentale et à la Méditerranée orientale. Jusqu’à présent, l’immensité géographique de l’Asie et l’héritage du colonialisme « diviser pour régner » ont maintenu le continent dans un état de fragmentation politique et économique. En remodelant leurs relations bilatérales, le Caire et New Delhi peuvent saisir l’opportunité stratégique de relier l’Indo-Abrahamique à l’Indo-Pacifique, réalisant ainsi ce système d’Asie occidentale envisagé.

Par Mohammed Soliman*

Dirigeants du Mouvement des non-alignés

Le Caire et New Delhi partagent une histoire entrelacée. Les colonialistes britanniques convoitaient l’Égypte non seulement pour ses richesses, mais aussi comme porte d’accès à l’Inde, le joyau de l’Empire britannique. L’entreprise coloniale tentaculaire de la Grande-Bretagne a créé un système géostratégique et géoéconomique transcontinental qui reliait l’Inde à l’Égypte et à la Grande-Bretagne via le canal de Suez. Les Indiens et les Égyptiens ont commencé à lutter contre le colonialisme britannique presque simultanément et les deux nations ont obtenu leur indépendance à dix ans d’intervalle, en 1947 et 1956 respectivement. Les relations bilatérales se sont épanouies en un partenariat quasi stratégique sous la direction du président panarabiste égyptien Gamal Abdel Nasser et du premier Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru. Ces deux leaders charismatiques se sont fait les champions des mouvements de libération dans le monde entier. Aux côtés du président yougoslave Josip Tito, du président indonésien Sukarno et du président ghanéen Kwame Nkrumah, Nasser et Nehru ont fondé puis dirigé le Mouvement des non-alignés (MNA), qui a revendiqué sa neutralité pendant la guerre froide et a encouragé l’unité afro-asiatique. Malgré leur neutralité déclarée, Le Caire et New Delhi penchent en faveur de l’Union soviétique car ils considèrent Washington comme un avatar de la sombre histoire du colonialisme de l’Occident.

Le Caire et New Delhi au-delà d’Islamabad

Dans les années 1950, la relation spéciale entre l’Inde et l’Égypte constituait la pierre angulaire de la politique étrangère de New Delhi au Moyen-Orient et en Afrique. Nehru et Nasser eux-mêmes se liaient à la tête du Mouvement des nations unies. Mais le partenariat indo-égyptien ne se résumait pas à la solidarité politique et à la décolonisation. Nehru et Nasser espéraient s’aider mutuellement dans leur développement militaire et industriel afin de se défendre contre la coercition pendant la guerre froide.

Le Caire a essayé d’encourager les relations avec New Delhi et Islamabad sans avoir à donner la priorité à l’une ou l’autre. Les relations avec l’Inde sont essentielles à l’image que le Caire se fait de lui-même, à la fois comme leader du monde arabe et comme l’une des rares nations africaines suffisamment puissantes et respectées pour représenter le continent sur la scène mondiale. De même, New Delhi considère le Caire comme une nation aux racines culturelles profondément ancrées et à l’influence politique étendue, susceptible de réhabiliter la réputation de l’Inde, entachée dans le monde musulman par le conflit du Cachemire avec le Pakistan. L’Égypte respecte le statut de l’Inde en tant que puissance régionale et mondiale, ainsi que le statut du Pakistan en tant que seule puissance nucléaire musulmane. Le Caire soutient les pourparlers entre les deux pays sur le conflit du Cachemire. Les relations du Caire avec Islamabad circonscrivent, mais ne sabotent pas totalement, ses liens avec New Delhi.

La situation actuelle entre l’Égypte et l’Inde

L’Égypte du président Abdel-Fattah el-Sisi et l’Inde du Premier ministre Narendra Modi entretiennent des rapports amicaux et coopératifs et montrent un appétit évident pour des liens plus étroits. Après l’arrivée au pouvoir du président Sisi en 2014, le PM Modi s’est rendu en Égypte en août 2015, et ils se sont rencontrés un mois plus tard en marge de l’Assemblée générale des Nations unies. Lors du troisième sommet du Forum Inde-Afrique à New Delhi en octobre 2015, le président Sisi a rencontré le PM Modi pour la troisième fois. En 2016, le président Sisi s’est rendu en Inde avec les principaux membres de son cabinet dans le cadre d’une visite d’État, dans un effort plus organisé pour développer les relations. La chimie personnelle de Sisi et de Modi est fondamentale pour les liens stratégiques de l’Égypte et de l’Inde. La force croissante des relations bilatérales a été soulignée par l’envoi par l’Égypte de 30 tonnes de fournitures médicales et de 300 000 doses de remdesivir, un médicament antiviral, en Inde pendant la pandémie.

L’invasion russe de l’Ukraine n’a fait qu’exacerber les difficultés économiques de l’Égypte en interrompant les importations de blé d’Ukraine et de Russie. Dans ce contexte, le Caire s’est tourné vers l’Inde comme fournisseur alternatif. En raison de la vague de chaleur brutale qui affecte actuellement la production céréalière de l’Inde, New Delhi a imposé une interdiction d’exportation de blé à la mi-mai. L’Inde a toutefois exempté l’Égypte de cette interdiction. Cette exemption témoigne de la solidité et de la résilience des relations entre l’Égypte et l’Inde. La nature des relations bilatérales et la décision du Caire d’aider New Delhi pendant la pandémie ont permis à l’Inde d’aider l’Égypte à éviter la pénurie de blé qui menace.

Le Caire espère des relations plus profondes et plus stratégiques avec New Delhi et vice-versa, et il y a beaucoup de potentiel inexploité. Le Caire et New Delhi devraient s’efforcer ensemble de créer un système mondial qui préserve la spécificité culturelle des nations non occidentales, contient le désordre mondial, résiste aux pratiques occidentales de coercition et favorise l’équité entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud.

Les quatre piliers des nouvelles relations bilatérales entre Le Caire et New Delhi

L’ascension de l’Égypte et de l’Inde en tant qu’États de civilisation

En réponse à l’ordre international libéral dominé par l’Occident, à ses principes culturels et à son interventionnisme, l’Égypte et l’Inde construisent leurs propres États de civilisation. Selon la définition de Bruno Maçães, les États de civilisation, contrairement aux États-nations, sont « organisés autour de la culture plutôt que de la politique ». Le concept d’État de civilisation est crucial pour comprendre des pays comme la Chine dans leurs propres termes. Dans un précédent essai, l’auteur a soutenu que l’Égypte est en train de développer son propre État de civilisation après des décennies d’introspection sur la manière de se définir. Les décisions de politique intérieure et étrangère du Caire doivent être considérées et comprises à travers le prisme du paradigme de l’état de civilisation. L’Inde de Modi suit une trajectoire similaire en adoptant une perspective civilisationnelle d’elle-même et du monde, soulignant l’idée que l’Inde n’est pas seulement une nation, mais plutôt une civilisation distincte. Le Caire et New Delhi se considèrent comme les héritiers de leurs civilisations respectives et se sentent donc obligés de préserver leur propre foi, leurs traditions et leur patrimoine contre les exigences de l’ordre mondial libéral dominant. Cette perspective informe la politique intérieure et étrangère de ces deux États, et leurs conceptions similaires de soi peuvent constituer le fondement de relations bilatérales plus solides.

Le Mouvement de non-alignement dans un monde multipolaire

Le moment unipolaire est passé et le monde est sur le point de devenir un système multipolaire. De multiples facteurs entravent désormais la prévention et la gestion des conflits : L’augmentation des tensions géopolitiques entre les États-Unis et d’autres grandes puissances (par exemple, la Chine et la Russie), la montée en puissance d’États de civilisation comme la Turquie et l’Inde, le déplacement du pouvoir économique vers l’Asie, les changements démographiques mondiaux, la transformation numérique et le réchauffement climatique. Le désordre mondial est en passe de devenir la nouvelle normalité. Le Caire et New Delhi partagent la conviction que l’ordre international libéral est un véhicule à peine voilé pour la domination politique, économique et culturelle de l’Occident. L’Égypte et l’Inde sont d’accord avec l’Occident sur certains intérêts stratégiques, mais sont en désaccord sur de nombreux autres. La guerre en Ukraine en est un excellent exemple. Le Caire et New Delhi tiennent à leurs relations avec Moscou et ont refusé de condamner l’invasion russe. La guerre en Ukraine ne sera pas la dernière question où l’Égypte et l’Inde poursuivent leurs propres intérêts contre la volonté de l’Occident. Le Mouvement des pays non alignés doit être réorganisé pour faire face à l’émergence d’un système international multipolaire caractérisé par une concurrence féroce entre les grandes puissances. L’Égypte et l’Inde doivent s’efforcer de transformer le MNA en un mécanisme de coordination capable d’envoyer un message clair aux décideurs politiques des capitales occidentales, de Pékin et de Moscou : ses 120 États membres veulent choisir leurs partenaires en fonction de leurs intérêts nationaux. En d’autres termes, ils ne veulent pas être contraints de choisir leur camp dans la lutte idéologique opposant l’Occident à la Russie et à la Chine.

Le cadre indo-abrahamique

Inventé dans un essai de cet auteur, le concept d’Indo-Abrahamique fait référence à la convergence croissante des intérêts stratégiques entre l’Inde, Israël et les Émirats arabes unis – convergence qui conduirait finalement à l’émergence d’une nouvelle coalition géostratégique entre eux. « Pendant longtemps, l’Inde, Israël et les Émirats arabes unis (EAU) ont entretenu des relations transactionnelles. Cependant, les accords de normalisation de l’année dernière entre Israël et plusieurs États arabes, dont les EAU, ainsi que la tentative de la Turquie de réaffirmer sa position de leader d’un ordre musulman et la distance croissante des EAU vis-à-vis du Pakistan, ont entraîné la formation d’une alliance ‘indo-abrahamique’ improbable et sans précédent. Cette alliance multilatérale émergente a la capacité de remodeler la géopolitique et la géoéconomie de la région en comblant le vide laissé par les États-Unis au Moyen-Orient. »

Je me fais ici l’écho de l’argument de l’intellectuel indien Raja Mohan selon lequel « située à l’intersection de la Méditerranée, de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, l’Égypte est le centre et le cœur du Grand Moyen-Orient ». En vertu de sa démographie, de sa géographie, de sa civilisation et de son emplacement au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie, le Caire pourrait donner une profondeur substantielle au bloc indo-abrahamique naissant. À la lumière de l’instabilité qui a suivi la révolution égyptienne de 2011, un consensus s’est formé dans de nombreuses capitales régionales et mondiales sur le fait que l’Égypte avait perdu le lustre qui lui avait permis de diriger le monde arabe, de défendre les mouvements de décolonisation et d’être le pionnier du Mouvement des pays non alignés pendant la guerre froide. Le fait d’être écarté et minimisé en tant qu’acteur régional a offert au Caire une fenêtre d’opportunité stratégique pour redéfinir ses intérêts et sa sphère d’influence sans éveiller trop de soupçons. En tirant parti de ses avantages géoéconomiques et géopolitiques, le Caire s’impose comme une puissance sur plusieurs théâtres stratégiques, notamment la Libye, la Méditerranée orientale, l’Afrique subsaharienne, l’Afrique de l’Est, l’Irak et Israël/Palestine. L’engagement dans le cadre indo-abrahamique permettrait au Caire et à New Delhi d’établir une nouvelle architecture de sécurité pour l’Asie occidentale qui répondrait aux défis de la région à la lumière du pivot des États-Unis vers l’Indo-Pacifique.

L’Égypte, un point d’ancrage pour l’Inde en Afrique

En tant que grande puissance montante, l’Inde a un intérêt stratégique à étendre son influence à diverses régions du monde, et notamment à l’Afrique, dont la population et la classe moyenne connaissent une croissance rapide et qui joue un rôle central sur les marchés mondiaux des matières premières. Avec de tels attraits, l’Afrique émerge comme une arène de compétition entre grandes puissances. Le Caire joue un rôle hybride en Afrique. L’Égypte se positionne comme une porte d’entrée politique, économique et sécuritaire vers le reste du continent et est elle-même un acteur stratégique en pleine ascension, avec une empreinte croissante en matière de sécurité et de renseignement sur le continent. L’Égypte a misé sa stratégie géoéconomique sur son engagement avec le reste du continent. Par exemple, le Caire a développé ses lignes aériennes à travers l’Afrique, construit des centres médicaux et pharmaceutiques dans le bassin du Nil et construit un barrage hydroélectrique en Tanzanie. Sur le plan stratégique et pour faire avancer sa position dans sa lutte avec Addis-Abeba au sujet du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, l’Égypte a intensifié son action diplomatique et s’est imposée comme un acteur influent dans le bassin du Nil et la Corne de l’Afrique, ainsi qu’en Afrique orientale et centrale. Comme je l’ai souligné dans une précédente publication pour l’IEDM, « Le Caire a réussi à forger un alignement stratégique avec Khartoum pour exercer une pression diplomatique sur Addis-Abeba, à former des réseaux d’alliances avec différentes puissances régionales à travers l’Afrique centrale et orientale et la Corne de l’Afrique pour projeter sa puissance et son influence, et à exercer une pression géopolitique sur l’Éthiopie parallèlement à la voie diplomatique pour résoudre le différend sur le Nil.

Leur dynamisme évident et leurs intérêts partagés en Afrique, ainsi que leur perspective commune sur l’ordre mondial, créent une ouverture pour que Le Caire et New Delhi redoublent ensemble leurs efforts en Afrique. Il existe des besoins clairs en Afrique que l’Égypte et l’Inde pourraient coopérer pour satisfaire en alliance avec leurs partenaires africains. Les domaines de coopération potentielle vont de l’industrie pharmaceutique aux infrastructures, de l’éducation aux services de santé, de la coopération en matière de renseignement aux exercices militaires.

De la lutte commune pour l’indépendance contre l’Empire britannique à la fondation et à la direction du Mouvement des pays non alignés au plus fort de la guerre froide, l’Égypte et l’Inde entretiennent depuis longtemps des liens étroits. Néanmoins, les relations bilatérales entre Le Caire et New Delhi ont stagné au cours des dernières décennies en raison des facteurs suivants 1) du pivot de l’Égypte vers l’Occident à la suite de l’accord de paix avec Israël négocié par les États-Unis ; 2) de la fin de la guerre froide ; 3) de l’équilibrage de l’Égypte entre le Pakistan et l’Inde ; et 4) de la concentration de l’Inde sur sa sphère d’intérêt et d’influence immédiate. L’état actuel du désordre mondial et la montée en puissance de l’Indo-Abrahamique incitent toutefois le Caire et New Delhi à collaborer plus étroitement. En vertu de leurs perspectives civilisationnelles, de leur démographie, de leur géographie et de leurs aspirations géopolitiques, l’Égypte et l’Inde pourraient développer un système ouest-asiatique qui intègre la région. De la coordination sur les questions mondiales et régionales à la collaboration sur d’autres théâtres stratégiques comme l’Afrique et l’océan Indien, les relations bilatérales entre l’Égypte et l’Inde recèlent un potentiel inexploité.

*Mohammed Soliman est un chercheur non-résident des programmes Cyber et Égypte de l’IEDM et un associé principal du cabinet Moyen-Orient et Afrique du Nord de McLarty Associates. Son travail porte sur l’intersection de la technologie, de la géopolitique et des affaires dans la région MENA. Les opinions exprimées dans cet article sont les siennes.

Source : L’Institut du Moyen-Orient (MEI)

Le Middle East Institute (MEI) est une organisation éducative indépendante, non partisane et à but non lucratif. Il ne s’engage pas dans le plaidoyer et les opinions de ses chercheurs sont les leurs. L’IME accepte les dons financiers, mais conserve l’exclusivité de la rédaction.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe