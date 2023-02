L’intégration régionale est la clé de la prospérité de l’Afrique. Une communauté économique continentale où les biens, les services et les personnes circulent librement peut aider à relever les défis de développement du continent et à réaliser les aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA). La mobilité est donc étroitement liée au commerce.

Par Ottilia Anna Maunganidze*

Des politiques, des systèmes et des pratiques sont nécessaires pour réduire les obstacles à l’ accès , faciliter la liberté de mouvement des personnes, encourager le commerce intrarégional et développer des stratégies conjointes. Alors que l’Afrique est sur la bonne voie pour parvenir au libre-échange, la libre circulation des personnes est à la traîne.

En 2018, les chefs d’État de l’UA ont adopté deux instruments complémentaires. Le premier était l’accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ( ZLECAf ). Le second était le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement ( Protocole sur la libre circulation ).

Plusieurs politiques continentales progressistes renforcent les objectifs de ces instruments, notamment le cadre de politique migratoire pour l’Afrique, le marché unique du transport aérien en Afrique et la stratégie de l’UA pour une meilleure gouvernance intégrée des frontières.

L’UA espère que d’ici 2023, les gens pourront se déplacer librement entre les pays membres, par exemple en éliminant les exigences de visa pour les voyages intra-africains. Un objectif de 2023 est également fixé pour l’achèvement des deux premières phases de la ZLECAf. Même s’il est entendu que ces éléments vont de pair, le rythme de ratification et de mise en œuvre des instruments reste asymétrique. Les États montrent plus de volonté politique pour le commerce.

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) estime que les exportations intra-africaines à la fin de 2021 n’étaient que de 14,4 %. La CNUCED et la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (UNECA) pensent que la ZLECAf pourrait changer radicalement cette situation. L’UNECA prévoit que l’AfCFTA pourrait augmenter les exportations de 3 %, augmentant la valeur du commerce intra-africain de 15 % à 25 % (50 milliards de dollars et 70 milliards de dollars) d’ici 2040.

Le commerce informel n’est pas inclus dans ces statistiques. En Afrique, le commerce transfrontalier informel est répandu . Pour les États fragiles et touchés par un conflit, cela est particulièrement important car les canaux commerciaux formels peuvent être affectés négativement. Le premier offre aux commerçants un marché en dehors du marché intérieur fragmenté et potentiellement défaillant.

La migration joue également un rôle crucial dans le programme d’ intégration régionale de l’Afrique en contribuant au développement socio-économique des pays d’origine et de destination. Des études montrent une augmentation du commerce bilatéral entre les pays d’accueil et d’origine en raison de la présence de migrants dans un pays. L’établissement de liens par l’investissement en capital, la philanthropie, le transfert de connaissances et l’entrepreneuriat est crucial, et la diaspora est une ressource essentielle.

La migration régulière peut également contribuer au développement des pays d’accueil en leur apportant l’expérience, les connaissances et les services dont ils ont besoin de la part d’une main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée. Alors que l’impact positif de la migration et du commerce tend à pencher vers les pays destinataires, le déséquilibre commercial qui en résulte pour les pays d’origine pourrait être corrigé par les envois de fonds et les investissements directs.

Une autre dimension est que dans le cadre de lq ZLECAf, les pays africains doivent s’accorder progressivement un meilleur accès aux services sur leurs marchés. En 2018, les États membres africains se sont mis d’accord sur cinq services prioritaires comme point de départ de l’engagement : les services financiers, les communications, les transports, le tourisme et les services aux entreprises. En septembre 2022, des offres initiales sur le commerce des services avaient été reçues de 43 pays. L’Afrique est donc en passe de finaliser cet élément essentiel du processus.

Le Cadre de politique migratoire de l’UA et la Position commune africaine sur la migration et le développement indiquent clairement que l’Afrique peut faire progresser le développement économique grâce à une meilleure gestion et gouvernance des migrations. Pour l’UA, les États membres et les communautés économiques régionales (CER) devraient formuler des politiques qui utilisent la migration pour le développement.

Bien que le Protocole sur la libre circulation soit un accord continental, sa gouvernance et sa mise en œuvre effectives sont nationales et régionales. Déjà, de nombreux pays africains ont participé par le biais des CER aux déclarations de liberté de mouvement et connaissent la responsabilité qui accompagne la liberté de circulation. L’accord doit être traduit et contextualisé pour tenir compte des réalités nationales et de la stratégie à long terme de l’Afrique (et de ses États membres).

Cela comprend les moyens par lesquels sa mise en œuvre peut aider à renforcer la résilience en Afrique face à une mobilité imprévue et à soutenir la transition vers un continent sans frontières. Il s’étend également à la fourniture d’un cadre pour la cohérence des politiques sur la numérisation des registres d’état civil et contribue à répondre aux aspirations à long terme de « faire de l’Afrique un foyer ». Pourtant, les progrès dans la ratification et la mise en œuvre du protocole sont lents – plus lents que ceux de la ZLECAf.

Les États africains ont été réticents à adopter le protocole de libre circulation par rapport à la ZLECAf pour quatre raisons principales. Premièrement, la préoccupation suscitée par la migration massive des pays moins développés vers les pays africains plus développés à revenu intermédiaire. Mais cela ne doit pas détourner l’attention des gains que la migration apporte aux pays d’accueil et de la manière dont elle offre aux migrants des opportunités pour une vie meilleure. Une rationalisation différentielle et progressive des politiques fiscales, du marché du travail et de l’immigration qui favorisent l’intégration des migrants est nécessaire.

Deuxièmement, certains États s’inquiètent de la souveraineté de l’État et des migrants sans papiers et du fait que la libre circulation pourrait alimenter l’insécurité. Bien que certaines de ces inquiétudes ne soient pas fondées, elles ne doivent pas être négligées lors du déploiement de la ZLECAf et, à terme, de la libre circulation, car elles entravent la volonté des États d’aller de l’avant.

Troisièmement, le COVID-19 ayant endommagé les économies, les appels à donner la priorité aux citoyens par rapport aux migrants ont pris de l’ampleur. Alors que l’AfCFTA promet de se remettre de la pandémie et de reconstruire la résilience de l’Afrique, le protocole de libre circulation est considéré comme un obstacle.

Quatrièmement, les États sont encouragés à renoncer à la réglementation et au contrôle des frontières sans structures de protection solides. Il est important de développer une infrastructure essentielle pour garantir que les membres tirent des avantages équitables de la ZLEC et du protocole. L’extrémisme violent, la traite des êtres humains et le blanchiment d’argent sont des risques pour de nombreux pays.

La libre circulation sans mesures réglementaires correspondantes pour atténuer les risques est considérée comme un défi plutôt qu’une opportunité. Il est essentiel de développer un système d’identification numérique robuste permettant aux États de suivre efficacement la mobilité des personnes.

LAZLECAf et le protocole de libre circulation sont de grands vecteurs potentiels de développement à long terme. L’engagement à mettre en œuvre les deux cadres simultanément entraînerait des gains économiques et de développement pour l’Afrique. Cependant, la dissonance actuelle entre l’adoption des deux est symptomatique de la crise actuelle d’élaboration et de mise en œuvre des politiques sur le continent.

Les États doivent intensifier leurs efforts sur les deux fronts. Cela comprend la ratification, l’adoption et la mise en œuvre accélérées des réglementations, politiques et protocoles du régime de mobilité par l’UA et les CER. Le protocole de libre circulation est un bon début.

* Ottilia Anna Maunganidze est responsable des projets spéciaux, ISS Pretoria

Source : ISS Today

