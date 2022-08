La Russie a lancé un assaut complet contre l’Ukraine, son voisin du sud-ouest, le 24 février 2022, marquant une escalade significative du conflit russo-ukrainien en cours. Les deux pays sont d’importants producteurs d’énergie et de produits industriels essentiels tels que le pétrole, le gaz, l’aluminium, le palladium et le nickel. Ils produisent également des produits alimentaires tels que le blé et le maïs ; la guerre aura un effet d’entraînement conséquent sur les marchés mondiaux et la chaîne d’approvisionnement, en particulier en Afrique. La crise alimentaire imminente résultant de la guerre est le sujet du jour. Cependant, il y a d’autres secteurs à considérer; l’un d’eux est l’environnement bâti.

Par le Dr Muhammad Gambo*

Urbanisation et état de l’environnement bâti en Afrique

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Afrique est l’une des régions les moins urbanisées du monde ; cependant, l’urbanisation devrait croître de façon exponentielle dans les années à venir. L’OCDE prévoit également que la population de l’Afrique doublera d’ici 2050, les zones urbaines absorbant les deux tiers de cette augmentation.

L’urbanisation rapide en Afrique, si elle est bien gérée, peut être le moteur essentiel du développement économique, sortant rapidement les sociétés de la pauvreté de masse. L’urbanisation rapide doit cependant être relativisée. L’Afrique est confrontée à de graves lacunes en matière d’infrastructures, et l’état inadéquat et médiocre des infrastructures existantes continue d’entraver la croissance économique dans la région.

Dans l’environnement bâti, plus de 55 % de la population du continent vit dans des bidonvilles. La Banque africaine de développement estime que les besoins de financement des infrastructures du continent atteindront 170 milliards de dollars par an d’ici 2025, avec un écart estimé à environ 100 milliards de dollars par an.

L’impact de la guerre russo-ukrainienne sur l’Afrique

Le conflit a eu des effets évidents sur l’Afrique, principalement en raison du rôle des deux pays dans la fourniture de produits essentiels vitaux qui soutiennent les secteurs infrastructurels et socio-économiques de la région. La perturbation économique causée par le conflit en cours, en termes de sanctions et de bouleversements physiques des routes commerciales, a entraîné une forte hausse des prix des matières premières, qui s’ajoute à l’inflation post-COVID existante. Dans l’environnement bâti, le conflit a exacerbé et exposé les dangers d’une dépendance excessive à l’importation de matériaux de construction. Les prix des matériaux de construction ont augmenté, un fardeau que les propriétaires finiront par partager.

La Russie est considérée comme le quatrième exportateur d’acier au monde, desservant plus de 150 pays et territoires. Le prix de l’acier au Kenya, par exemple, a considérablement augmenté au cours des derniers mois. Les prix des barres d’acier et des clous ont augmenté de 80% à 90% et de 13% à 43%, respectivement, au cours des derniers mois dans le pays.

De plus, le conflit a entraîné une pénurie de charbon, qui est une source d’énergie cruciale dans la production de ciment grâce à la fabrication de clinker.

Il y a fort à parier que la situation soit similaire dans la plupart des pays africains, rendant encore plus difficile l’argument du logement abordable. Compte tenu du contexte socio-économique plus important, la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie pourrait être un déclencheur potentiel d’instabilité supplémentaire sur le continent. Selon une étude de la Fondation Mo Ibrahim, la Russie et l’Ukraine représentent 40,4 % des importations de blé de l’Afrique et 39 pays africains importent du blé de Russie pour nourrir leur population.

Couplées à l’impact négatif du COVID-19 sur les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, qui a déjà accru les inégalités, la pauvreté et la marginalisation, ces hausses de prix peuvent déclencher de nouveaux troubles intérieurs.

Opportunités pour l’Afrique émanant du conflit russo-ukrainien

D’autre part, le conflit peut être une opportunité pour les pays africains d’intensifier et de combler le déficit des produits de base et de la chaîne d’approvisionnement créé par le conflit et la pandémie.

Par exemple, les pays africains disposant de vastes réserves de gaz, tels que l’Algérie, le Nigéria et l’Égypte, peuvent tirer parti de l’écart de marché existant pour élargir l’accès à l’énergie sur le continent africain et également sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne tout en passant à une économie à faible émission de carbone.

Cependant, cela ne peut être réalisé qu’en augmentant leur production et en améliorant l’infrastructure associée.

De plus, des financements sont également nécessaires pour réaliser cette ambition, qui pourrait être entravée par la récente promesse lors de la COP26 de cesser de financer des projets gaziers à l’étranger. Cet engagement ne tient pas compte de la situation désastreuse de l’accès à l’énergie en Afrique, où environ 600 millions de personnes n’ont pas accès à l’énergie.

En fin de compte, le conflit est une opportunité pour l’Afrique de revoir sa stratégie et de mettre en place des mesures appropriées pour renforcer l’industrialisation, l’intégration régionale et la sécurité alimentaire dans la région.

Les pays africains doivent tirer parti des progrès récents de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf) et du Nouvel agenda urbain, qui créeront de nouvelles opportunités de marché pour la région.

La ZLECAf créera la plus grande zone de libre-échange au monde par le nombre de pays impliqués. La ZLECAf connectera 1,3 milliard de personnes dans 55 pays avec un PIB total de 3,4 billions de dollars. Selon la Banque mondiale, la ZLECAf pourrait améliorer les revenus de l’Afrique de 450 milliards de dollars et ses exportations de 560 milliards de dollars, principalement dans le secteur manufacturier. L’empreinte d’une ZLECAf réussie affectera directement l’environnement bâti, car il réduira considérablement la dépendance à l’importation de matériaux de construction et augmentera considérablement la capacité et le savoir-faire.

Winston Churchill a un jour plaisanté : « Ne laissez jamais une bonne crise se perdre et bien qu’il y ait de grandes souffrances humaines, le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine peut être une opportunité pour l’Afrique. Beaucoup postulent que le monde sera refait après le conflit. Il est maintenant temps de créer des mesures pour renforcer la capacité industrielle de la région, ce qui se traduira par une meilleure intégration régionale et une prospérité économique partagée sur le continent.

*Le Dr Muhammad Gambo est un expert africain de l’environnement bâti, du développement et de la politique du logement qui dirige actuellement le Centre d’excellence de Shelter Afrique, une IFD panafricaine.

