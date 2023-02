Au Sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a promis que les Nations Unies sont aux côtés du peuple africain « en ce moment de promesse et de potentiel énormes » et affirmé que « le 21ème siècle a tout pour être le siècle de l’Afrique ».

« L’Afrique est prête pour faire des progrès. L’Agenda 2063. La Décennie de l’inclusion financière et économique des femmes. L’abondance de ressources naturelles. Et son plus grand avantage : ses habitants, représentant un large éventail de cultures et de langues », a déclaré le chef de l’ONU devant les chefs d’Etat et de gouvernement participant à ce sommet. Il s’est dit en particulier heureux de voir les efforts en matière de création d’emplois et l’énorme potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine.

« Le 21ème siècle pourrait être – et doit être – le siècle de l’Afrique. Nous devons puiser dans la richesse naturelle, humaine et entrepreneuriale du continent pour en faire une réalité », a souligné M. Guterres lors d’un point de presse en marge du Sommet.

Mais, selon lui, il faut d’abord surmonter une série de défis : un système financier mondial dysfonctionnel et injuste qui prive de nombreux pays africains de l’allégement de la dette et du financement concessionnel dont ils ont besoin ; des systèmes et des structures – de la santé et de l’éducation à la protection sociale, à la création d’emplois et à l’égalité des sexes – qui manquent d’investissements ; une crise du coût de la vie – avec une hausse des prix de la nourriture et de l’énergie aggravée par l’invasion russe de l’Ukraine ; un chaos climatique qui provoque des inondations et des sécheresses meurtrières ; et des menaces complexes pour la paix et la sécurité – y compris le terrorisme endémique – qui mettent en péril la vie et l’avenir des gens à travers le continent.

