Dans un communiqué, le groupe émirati First Abu Dhabi Bank (FAB) a annoncé le démarrage de la procédure de transfert de 100 % des parts de la filiale égyptienne du groupe libanais Bank Audi, précisant que la fusion des actifs et des opérations entre Bank Audi Egypt et FAB ne se fera qu’au terme de ce processus. Une fusion définitive prévue pour 2022, selon le communiqué, qui « contribuera à faire de FAB l’une des plus grandes banques internationales opérant en Égypte en termes d’actifs, dépassant les 8,5 milliards de dollars après l’accord ».

