Alors que de plus en plus d’entreprises et d’institutions reconnaissent le potentiel gigantesque de l’Afrique, la Mastercard Foundation a étendu son partenariat avec CorpsAfrica à 59,4 millions de dollars, soit plus du triple de l’investissement initial.

Ce qui avait commencé par un engagement de 17 millions de dollars sur trois ans à la fin de l’année 2021 s’est transformé en un engagement sur cinq ans. Les fonds supplémentaires seront utilisés dans 11 pays, alors que le plan initial en prévoyait quatre. À l’heure actuelle, CorpsAfrica travaille avec des communautés au Ghana, au Kenya, au Maroc, au Sénégal, au Malawi et au Rwanda. L’objectif est de créer plus de 80 000 emplois et d’avoir un impact sur plus de 800 000 membres de communautés dans toute l’Afrique. Bien qu’elle ne se consacre pas exclusivement aux activités liées à la mode, l’organisation soutient certaines communautés ayant des liens avec le textile. Au Sénégal, elle travaille avec des communautés qui produisent du coton à des fins commerciales.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe