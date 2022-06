Jusqu’à récemment, il semblait que les généraux algériens étaient à court d’options. Après l’effondrement des prix du pétrole en 2014, le pays a connu des années de contraintes budgétaires et d’effondrement de sa monnaie, suivies par la montée d’un mouvement de protestation national, connu sous le nom de Hirak, en 2019, qui a conduit à la destitution du président Abdelaziz Bouteflika par l’armée en avril de la même année…

Par Francisco Serrano*

Après avoir installé un nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, le régime a profité de la pandémie de COVID-19 pour renforcer sa répression des manifestants et des voix de l’opposition. Mais la perspective d’un retour à des manifestations de grande ampleur, alimentées par une forte baisse du niveau de vie, restait une menace permanente.

Aujourd’hui, cette éventualité semble moins probable. Ce n’est pas parce que la vie est devenue plus facile pour l’Algérien moyen. La valeur du dinar algérien par rapport au dollar n’a cessé de baisser depuis 2014. La sécheresse et le manque d’investissements dans les infrastructures ont conduit à plusieurs reprises au rationnement de l’eau du robinet dans les grandes villes, notamment durant l’été 2021. Le chômage a augmenté avec la crise économique alimentée par la pandémie. La dépendance à l’égard des importations de produits alimentaires a continué à éroder le pouvoir d’achat des Algériens dans un contexte d’inflation mondiale croissante.

Pourtant, malgré toutes ces difficultés, la structure du pouvoir algérien – composée d’un assortiment de militaires, d’agents des services secrets et de politiciens vieillissants – bénéficie aujourd’hui des conditions les plus favorables depuis des années pour assurer son maintien au pouvoir. Alors que la guerre de la Russie en Ukraine maintient les prix du pétrole et du gaz à un niveau élevé, le régime autocratique algérien reconstitue ses réserves financières après les avoir épuisées pendant des années. Ce nouvel espace budgétaire permettra au gouvernement de faire face plus facilement à tout soupçon de mécontentement populaire.

Mais plutôt que de se lancer dans de nouvelles augmentations de salaire ou d’autres formes de distribution accélérée de la rente comme il l’a fait par le passé, le régime semble adopter une approche plus prudente cette fois-ci. Il semble moduler sa réponse financière en fonction des besoins du moment tout en restant attentif à toute vague de troubles sociaux et économiques. Bien qu’il dispose aujourd’hui de ressources plus importantes, le régime ne déliera probablement les cordons de la bourse que si les prix continuent à augmenter fortement, provoquant de nouveaux troubles. Entre-temps, il considérera probablement la situation actuelle comme une occasion d’augmenter les réserves financières de l’État et de renforcer sa position pour faire face à toute crise future.

Une dépendance rentière

L’Algérie dépend fortement des exportations d’hydrocarbures. Sur la période 2015-20, elles ont représenté 19% du PIB, 94% des exportations de produits et 40% des recettes budgétaires, selon les chiffres de la Banque mondiale. Après l’effondrement des prix du pétrole en 2014, l’Algérie a enregistré des déficits budgétaires et courants pendant des années. Pour se soutenir, elle a brûlé les réserves financières qu’elle avait accumulées pendant le super-cycle pétrolier de 2008-14. Après des années de mécontentement populaire larvé, c’est la baisse des revenus énergétiques qui a ouvert la voie à l’émergence du mouvement de protestation du Hirak en 2019. De 121,9 milliards de dollars en octobre 2016, les réserves de change de l’Algérie sont tombées à 42 milliards de dollars en mars 2021. En l’absence de planification ou de stratégie claire, le pays a été confronté à la nécessité inévitable d’un renflouement financier – soit par des institutions multilatérales, soit par un accord bilatéral avec une nation amie. Le dos au mur, les dirigeants algériens semblaient être à court d’options, sauf à attendre un miracle.

Mais à la fin de l’année 2021, les revenus des hydrocarbures de l’Algérie, et avec eux le sort économique du pays, ont commencé à s’améliorer. L’accélération économique post-COVID et les contraintes logistiques ont entraîné une flambée des prix du pétrole au cours du quatrième trimestre de 2021. Après avoir commencé l’année à environ 50 dollars le baril, le prix du Brent s’est établi en moyenne à 71 dollars tout au long de l’année 2021 et a atteint jusqu’à 86 dollars.

Encouragée par la hausse de la demande et des prix mondiaux, l’Algérie a augmenté sa production de 175,9 millions de tonnes d’équivalent pétrole (tep) en 2020 à 185,2 millions de tep en 2021. Sur la même période, les recettes d’exportation d’hydrocarbures sont passées de 20 milliards de dollars à 34,5 milliards de dollars. Le pouvoir algérien obtenait enfin ce qu’il souhaitait : un peu de répit.

Sauvé par la guerre

Avant même le début du conflit en Ukraine, les autorités algériennes semblaient craindre que la hausse de l’inflation mondiale, en particulier des prix des produits alimentaires de base, ne déclenche une nouvelle vague de protestations dans le pays. À la mi-février, le président Tebboune a fait une annonce surprise : Les augmentations de taxes sur certains produits alimentaires qui avaient été incluses dans le budget 2022 seraient gelées.

Puis, la décision de Vladimir Poutine, fin février, d’envahir l’Ukraine a poussé les prix du pétrole à la hausse. Même avec des prix du Brent dépassant momentanément les 123 dollars le baril au début de la guerre, les autorités algériennes ont d’abord semblé prudentes quant à l’augmentation des dépenses publiques sur fond de hausse des recettes d’exportation. Le gouvernement semblait s’en tenir aux projections budgétaires pour 2022 faites avant le début du conflit.

Plus récemment, cependant, le gouvernement a alloué 35 milliards de DA (240 millions de dollars) pour stabiliser les prix du sucre et de l’huile de cuisson, deux produits de base qui ont connu d’énormes augmentations de prix. En outre, 80 milliards de DA (550 millions de dollars) ont été canalisés pour financer l’aide aux chômeurs. Les bénéficiaires reçoivent 13 000 DA (89 $) par mois. À la mi-avril, plus de 900 000 Algériens âgés de 18 à 40 ans avaient été acceptés dans ce programme. Le financement de ce type d’aide serait beaucoup plus difficile si les prix du pétrole se situaient encore dans la fourchette des 70 dollars, par opposition aux 113 dollars auxquels se négociait le Brent à la fin mai.

Ce n’est pas la première fois que le régime a recours à des transferts financiers pour maintenir la paix sociale. En 2011, au milieu des manifestations régionales du Printemps arabe, les autorités ont approuvé des augmentations de salaire rétroactives pour les policiers et ont augmenté les subventions sur les céréales, l’huile de cuisson, le sucre et le lait. Plus tard dans l’année, à la suite de grèves de travailleurs, le gouvernement a augmenté les retraites de 20 à 30 %. Cette fois-ci, ce n’est qu’en cas d’aggravation significative de l’agitation publique que le gouvernement pourra canaliser un soutien financier accru vers des groupes d’intérêt spécifiques, plutôt que de maintenir sa politique consistant à tenter de réduire la pression globale de l’inflation sur les ménages algériens par le biais de subventions.

Une mise à niveau diplomatique

Outre l’injection de liquidités bien nécessaires dans les coffres de l’Algérie, la guerre en Ukraine a également rehaussé la position diplomatique du pays. La manière opaque dont les généraux vieillissants traitent avec les puissances étrangères et leur incapacité à mettre en œuvre des réformes économiques et politiques ont cimenté la réputation de l’Algérie comme une sorte d’État paria doux, malgré son importance en tant que producteur d’énergie et sa pertinence stratégique dans la gestion de l’instabilité au Sahel. Ce déclin de statut s’est accéléré ces dernières années, alors que le conflit entre l’Algérie et le Maroc voisin au sujet du Sahara occidental devenait de plus en plus explosif.

Mais aujourd’hui, l’Algérie se trouve dans une position enviable en tant qu’exportateur d’énergie. Après que l’Espagne se soit alignée sur le Maroc sur la question du Sahara occidental, Alger a refusé d’augmenter les ventes de gaz à Madrid, et a même menacé de couper complètement les exportations de gaz si l’Espagne revendait du gaz algérien au Maroc.

Les responsables américains ont tenté de rétablir des liens tendus avec des pays tels que le Venezuela, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis afin d’introduire davantage de volumes de pétrole et de gaz sur les marchés mondiaux. Par rapport à ces pays, le rôle de l’Algérie en tant que fournisseur d’énergie de recours est beaucoup plus limité. Mais le fait que la plupart des économies occidentales cherchent à réduire leur dépendance à l’égard de l’énergie de Moscou est une autre bonne nouvelle pour les dirigeants algériens et leur quête de maintien du statu quo.

Le pays produit environ 1 million de barils par jour (bpj) de pétrole, et une récente réunion de l’OPEP+ qui a convenu de nouveaux quotas pour le cartel de production a établi que la production quotidienne de l’Algérie sera augmentée de 11 000 bpj d’ici juin. Cette augmentation de la production fera passer la production de pétrole de 1 013 000 bpj en mai à environ 1 024 000 bpj en juin. Aux niveaux de prix actuels, il s’agit d’une augmentation significative des revenus quotidiens de l’Algérie.

Besoins en gaz

Mais c’est la production de gaz naturel de l’Algérie qui présente actuellement un intérêt particulier pour les pays occidentaux. L’Algérie produit environ 130 milliards de mètres cubes de gaz par an, et est classée comme le 10ème producteur mondial de gaz et l’un des cinq premiers exportateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Europe. À l’heure actuelle, l’Europe s’approvisionne en Algérie pour 11 % de ses besoins en gaz naturel, mais le secteur énergétique du pays ne peut pas augmenter sensiblement sa production à court terme ni accroître sa part du marché européen du gaz.

La consommation intérieure de gaz a augmenté de manière significative au fil des ans, sous l’effet de la croissance de l’utilisation résidentielle et des centrales à gaz qui produisent la totalité de l’électricité algérienne. Le pays consomme désormais environ 60 % de sa production de gaz.

En outre, les gisements d’hydrocarbures vieillissants de l’Algérie nécessitent des investissements privés et publics considérables pour inverser des années de sous-investissement soutenu. Pour mettre en ligne de nouvelles découvertes, il faudra des partenaires étrangers disposés à s’adapter au régime réglementaire opaque et à l’environnement commercial difficile à naviguer de l’Algérie.

Mais les pays européens cherchant à stocker des ressources énergétiques avant l’hiver prochain, tout approvisionnement supplémentaire sera utile. L’Algérie a déjà signé un accord pour augmenter les ventes de gaz à l’Italie à moyen terme. Avec deux gazoducs le reliant à l’Espagne et à l’Italie, le pays restera une source alternative de gaz, petite mais importante, pour l’UE.

Même si, à court terme, le pays ne sera pas en mesure de fournir plus que quelques milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires par an, la crise actuelle accroît la valeur stratégique de l’Algérie pour l’Europe. Cela pourrait inciter Bruxelles et Washington à réfléchir à deux fois avant de se montrer excessivement critiques à l’égard de la répression continue des libertés civiles et politiques par le régime militaire.

Pour vérifier la neutralité de l’Algérie à l’égard du conflit en Ukraine, le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, a effectué une visite surprise à Alger le 10 mai. Il a adressé une invitation du président russe Vladimir Poutine au président Tebboune pour qu’il se rende à Moscou. La Russie est un partenaire historique de l’Algérie et un fournisseur d’armes clé. Entre 2016 et 2020, Moscou a vendu à Alger 4,2 milliards de dollars d’armes, ce qui équivaut à près de 15 % des exportations totales d’armes de la Russie pour cette période. La visite de Lavrov intervient moins de deux mois après le voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken dans la capitale algérienne. Tant que durera le conflit, l’Algérie sera probablement en mesure de jouer le jeu avec les deux parties et de trouver des acheteurs consentants pour les hydrocarbures dont elle dispose.

La répression redémarre

Malgré la plus grande capacité du gouvernement à injecter de l’argent dans les problèmes sociaux, la plupart des conditions sous-jacentes qui ont donné lieu aux manifestations du Hirak de 2019 n’ont pas changé de manière significative. Une majorité d’Algériens est confrontée à la pression croissante des prix élevés, à la réduction des droits civils et politiques et au manque d’opportunités économiques.

Depuis février 2021, date à laquelle les manifestations du Hirak ont repris, des milliers d’Algériens ont été arrêtés ou détenus temporairement pour avoir participé à des manifestations ou partagé des opinions dissidentes en ligne. Au début de l’année 2022, les prisons algériennes accueillaient encore des centaines de prisonniers politiques. En avril, à l’occasion du mois de Ramadan, la présidence algérienne a annoncé une amnistie pour 70 d’entre eux. Selon le président Tebboune, qui a nié à plusieurs reprises l’existence de prisonniers politiques en Algérie, ils avaient été accusés de « troubles à l’ordre public ».

Ce geste n’a pas marqué un changement de stratégie pour le régime. Les dirigeants opaques du pays continueront à restreindre les libertés civiles et à utiliser les ressources énergétiques pour maintenir l’oligarchie politico-militaire qui règne depuis l’indépendance. Grâce à l’argent du pétrole et du gaz, ils peuvent plus facilement augmenter les salaires du personnel de sécurité envoyé pour disperser les manifestations, ou réduire le prix du pain et d’autres produits de base pour empêcher les gens de descendre dans la rue. Tant que le conflit en Ukraine maintiendra les prix du pétrole et du gaz à un niveau élevé, le régime autocratique algérien continuera à manier la plupart des instruments dont il a besoin pour assurer sa survie.

*Francisco Serrano est journaliste, écrivain et analyste. Son travail porte sur l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient élargi et l’Amérique latine. Les opinions exprimées dans cet article sont les siennes.

Source : Middle East Institute

