La Facilité Investissements pour l’emploi invite les entreprises et les entités publiques à soumettre des propositions de projets qui contribuent durablement à la création d’emplois dans le secteur privé. Les sub- ventions vont de 1 million à 10 millions d’euros par projet. La sélection des projets repose sur un proces- sus de candidature compétitif et donne la priorité aux propositions de haute qualité, mûres et prêtes à être exécutées. La Facilité ne financera que les projets qui ont des chances réalistes d’être mis en œuvre, qui sont financièrement viables et qui créent un nombre significatif d’emplois.

Pour en savoir plus : https://invest-for-jobs.com/fr/investing-for-employment

