La Chine s’est engagée à annuler 23 prêts sans intérêt pour 17 pays africains et fournira également une aide alimentaire à ces nations en difficulté, a annoncé le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

« La Chine annulera les 23 prêts sans intérêt accordés à 17 pays africains qui étaient arrivés à échéance à la fin de 2021 », a déclaré M. Wang lors du Forum sur la coopération sino-africaine, selon un communiqué.

Il a promis que la Chine continuerait à soutenir activement et à participer à la construction de grands projets d’infrastructures en Afrique par le biais de financements, d’investissements et d’assistance.

« Nous continuerons également à augmenter les importations en provenance d’Afrique, à soutenir un plus grand développement des secteurs agricole et manufacturier de l’Afrique, et à étendre la coopération dans les industries émergentes telles que l’économie numérique, la santé, les secteurs verts et à faible émission de carbone. »

M. Wang s’est également engagé à ce que la Chine fournisse une aide alimentaire aux 17 nations africaines.

