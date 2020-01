La quarantaine, Khan Kanga, dandy de Babi, est à l’image de ses locaux. Installé à l’entrée du quartier des affaires d’Abidjan, le Plateau, face à la Lagune, le Royal Work Club est à la fois un espace de coworking et un réseau d’affaires. Les ténors côtoyant les jeunes pousses. Toute la richesse du concept développé par Khan.Portrait.

Par DBM

Tenue et gestes raffinée. La quarantaine, Khan Kanga, est à l’image de ses locaux. Installé à l’entrée du quartier des affaires d’Abidjan le Plateau, face à la Lagune, le Royal Work Club est conforme au style local. Moderne, chic, raffiné. Et le maitre des lieux, Khan Kanga, dandy à l’ivoirienne, n’a négligé aucun détail. Sur deux niveaux, le premier dédié aux entreprises se compose d’un open space, de bureaux privatifs, et d’une salle de réunion, le second, pour l’évènementiel, compte, entre autres, un salon privé style lounge à l’anglaise. De quoi favoriser les échanges entre les membres de ce club qui compte en son sein, la crème du business ivoirien, les ténors côtoyant les jeunes pousses. Toute la richesse du concept développé par Khan.

« Ma génération, les enfants des premières générations parties étudier à l’étranger, on a grandi avec ce leitmotiv : il faut rentrer, redonner au pays, revenir bâtir la Côte d’Ivoire »

Prédestiné à l’entreprenariat, le jeune homme, dont le prénom, choisi par son père en référence à Gengis Khan signifie leader en persan, affiche un parcours des plus insolites. Déjà, de part sa naissance, fruit de l’union entre un Ivoirien et une Martiniquaise. Né à Paris, il passera une grande partie de son enfance et adolescence à Abidjan. « C’est amusant, quand je suis arrivé, on m’appelait le petit blanc. Même si j’avais l’habitude de venir pour les vacances, c’était un peu un choc des cultures. » Mais le garçon se fera très vite à la vie au milieu de « cette jeunesse dorée ivoirienne. » « Nous étions quand même dans un cocon. » Résultat, quand il doit parti, après le bac, suivre des études de droit en terre alsacienne, à Strasbourg, c’est un nouveau choc des cultures. « Je me suis retrouvé pour la première fois, tout seul, lâché dans la nature, dans un système universitaire qui ne me convenait pas. » Il y restera tout de même deux ans avant de revenir à Paris, pour intégrer une école de commerce où il sera « mieux cadré. » Ceci dit, le jeune homme n’a pas encore d’idée précise sur son avenir. Une seule certitude : il retournera en Côte d’Ivoire. « Ma génération, les enfants des premières générations parties étudier à l’étranger, on a grandi avec ce leitmotiv, il faut revenir, redonner au pays, revenir bâtir. Le message martelé par les enfants d’Houphouët. D’où le fait qu’on n’a pas d’expatrié ad vitam, tous les Ivoiriens finissent par revenir. Moi aussi, à la fois pour une raison égoïste, mais aussi patriotique. Je voulais apporter cette pierre à l’édifice. Même si je me sens absolument binational. Un peu citoyen du monde également. Parce que j’ai un peu voyagé. » Un euphémisme.

De fait, Khan aura, beaucoup, voyagé, dans sa vie d’étudiant, de jeune actif surtout. « Pendant mes études de commerce j’ai eu l’occasion de faire un voyage d’échange à Londres. C’est ce qui m’a donné le déclic. En prenant l’Eurostar, à 2h de Paris, je découvrais un autre monde. Celui des Anglo-Saxons, très différents des « Parisiens » avec lesquels il est très difficile de nouer le contact avec des personnes en dehors d’un groupe que l’on connait. Moi ,qui aime le contact, j’ai compris que je devais m’installer dans un pays anglo-saxon. »

« J’ai cru au rêve américain… même s’il ne se transforme pas en rêve pour tout le monde. Pour certains c’est même le cauchemar. Ce n’a pas été mon cas. »

A Londres, jugée trop proche, trop chère, il préfèrera San Francisco. Après un crochet à Tunis où sa mère, employée de la Banque Africaine de Développement, s’installera. « J’ai cru au rêve américain… même s’il ne se transforme pas en rêve pour tout le monde. Pour certains c’est même le cauchemar. Ce n’a pas été mon cas. J’avais déjà un MBA en France. Je m’étais spécialisé dans le marketing du luxe. Il me fallait une excuse pour aller là-bas. J’intègre un programme à l’Université de Berkeley. Je décroche un stage dans une agence de relation publique. Je tombe alors amoureux de San Francisco. En moins d’ un mois, je m’y suis plus senti à la maison qu’en quinze à Paris. Une ville à taille humaine, où l’on peut tout faire à pied, très européenne également, très culturelle. Et puis c’était le nouveau monde, la Silicon Valley. Tout ce qui sort dans le monde est parti de San Francisco. » Khan cherche alors tous les moyens de rester sur place. Pas simple au pays de l’Oncle Sam. « Mais comme souvent, c’est une question de rencontre et de chance. Je tchat avec une Ivoirienne qui me parle d’une société qui organise des afterwork, French Thursday. Ils sont implantés dans plusieurs villes et veulent justement s’établir à San Francisco ». Il tente le coup, il décroche le job, obtient son visa de travail. Surtout il découvre sa vocation. « Je découvre à quel point j’aime le contact humain. Networker, s’habiller, boire du champagne, se faire un carnet d’adresse … »

« Le maire non officiel de San Francisco »

A 27 ans, Khan est surnommé « le maire non officiel de San Francisco ». Mais comme toute ascension rapide, elle finit par s’essouffler. « Je commence à m’ennuyer, j’avais envie de faire quelque chose. C’était frustrant de côtoyer les plus grands et d’être rien finalement. » Il lance avec un ami une ligne de vêtement de costume sur mesure, Swell attitude. Khan y décline son style, nostalgique des années 60, très jazzy et dandy. C’est un flop. « On est en 2010, on est complètement anachronique, ça ne correspondait pas du tout au marché local où on est plus dans le look Steve Jobs, T-Shirt et basket. » Ceci dit, sa première expérience entrepreneuriale sera formatrice. Il développe un autre projet : une plateforme de vente en ligne pour des accessoires de mode pour homme. Entre temps, il rencontre celle qui deviendra son épouse, une Croate que les aléas de la vie l’amèneront à suivre à Zagreb. Un nouveau choc des cultures pour notre dandy de Babi. Il y restera tout de même un moment, poursuivant le développement de son e-entreprise. Avant d’être rappelé en Côte d’Ivoire suite au décès de son père.

« Abidjan est très cloisonnée, très segmentée. Par zone géographique, par secteur, par communauté. J’y vois un paradoxe alors qu’Abidjan redevient cosmopolite »

Nous sommes en 2016, Côte d’Ivoire is Back, Khan également, mais sans aucun plan. « Cela faisait dix-huit ans que je n’avais pas vécu à Abidjan. Je me sentais perdu. Alors j’ai commencé par observer. Finalement, je me suis dit que j’allais faire, ce que j’aimais et savais faire : réunir des gens. Abidjan est très cloisonnée, très segmentée. Par zone géographique, par secteur, par communauté. J’y vois un paradoxe. Abidjan redevient cosmopolite. Avec la réélection d’ADO, des gens arrivent, des nationalités nouvelles. Mais personnes ne se rencontrent. » Rejoint par son épouse, il commencé par créer « 88 social », en référence à l’infini, un social club. « On réunissait des personnes, dans des endroits sympas, pour créer des affinités entre personnes ciblées. C’est comme ça que le club a commencé. »

« On est à chemin entre le bureau et l’hôtel, avec un espace travail et un autre plus social avec coin café, douche, chaise de massage, cigare lounge. Une alternative au lobby d’hôtel, pour des RDV sans être vu. Dans la discrétion… »

A l’occasion d’une autre rencontre, avec un Israélien et un Australien qui ont créé un club d’affaires à Abidjan, les deux structures fusionnent et donnent naissance au Royal Work Club, en février 2019. « On est à chemin entre le bureau et l’hôtel, avec un espace travail et un autre plus social avec coin café, douche, chaise de massage, cigare lounge. Une alternative au lobby d’hôtel, pour des RDV sans être vu. Dans la discrétion. » Et alors que les espaces de co-working se multiplient à Abidjan, RWC trouve très vite sa clientèle. « Nous avons deux types de membre : ceux qui ont besoin de travailler de manière quotidienne ou flexible, quand ils viennent à Abidjan. Ou des membres sociaux, qui n’ont pas besoin d’espace mais de se rencontrer. C’est une tendance mondiale. Le gens ne veulent plus aller au travail. On a de plus en plus de travailleur nomade. Ils veulent de la flexibilité sans avoir à se prendre la tête avec la location d’un bureau et toute la paperasse. Pour se concentrer sur son business. » S’il a repris cette tendance internationale, Khan l’a tout de même adaptée aux attentes locales. « Quel que soit le concept, s’il n’y a pas cette adaptation locale, tout projet est voué à l’échec. On l’a compris très vite. Il fallait être très flexible, en termes d’abonnement par exemple. Et fournir ce cadre luxueux, avec le cigare lounge, le marbre à l’entrée. »

Fort du succès rencontré, en moins d’un an, Khan réfléchit au développement du concept dans la sous-région. « Avec l’idée d’avoir des Royal Word Club dans toute la région, y compris dans les villes anglophones. »