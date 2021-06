Le ministère fédéral du développement (BMZ) lance le programme DeveloPPP Ventures qui vise à donner du pouvoir aux startups kenyanes locales en fournissant un programme de soutien aux entreprises avec une subvention pouvant atteindre 100 000 €.

Par le biais d’un modèle de fonds de contrepartie, DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH fournit des subventions pour les investissements de croissance des start-ups qui ont réalisé une preuve de concept et sont prêtes à se développer.

« Nous voulons encourager encore davantage cet esprit d’entreprise et contribuer ainsi à la création d’emplois modernes pour les jeunes »

« De nombreux pays en développement, notamment en Afrique, possèdent une scène de start-up passionnante. C’est là qu’émergent les emplois de demain et les solutions innovantes pour relever les défis sur le terrain. Des drones utilisés pour délivrer des médicaments, des banques entièrement numériques – des choses qui sonnent comme la musique du futur aux oreilles européennes – de nombreuses entreprises africaines font déjà de ces idées une réalité », a déclaré le ministre du développement Gerd Müller. « Nous voulons encourager encore davantage cet esprit d’entreprise et contribuer ainsi à créer des emplois modernes pour les jeunes. Depuis le lancement de notre programme DeveloPPP, plus de 2 000 projets ont été réalisés dans le monde, en collaboration avec des entreprises locales, allemandes et européennes. Rien que l’année dernière, près de 80 000 personnes ont bénéficié d’une formation initiale et continue grâce à ce soutien. »

Un programme destiné aux jeunes entrepreneurs qui contribuent de manière innovante au développement durable

Le programme DeveloPPP Ventures est un nouveau pilier que le BMZ a ajouté à son portefeuille de soutien. Avec le soutien du spécialiste de l’investissement à impact Seedstars et de l’incubateur d’entreprises NaiLab, le programme s’adresse aux jeunes entrepreneurs qui contribuent de manière innovante au développement durable de leurs économies en développement et à l’amélioration des conditions de vie de la population locale.

Le nouveau programme sera d’abord lancé au Kenya, qui possède déjà une scène start-up dynamique. Ensuite, DeveloPPP Ventures sera progressivement étendu à d’autres pays.

Le programme est ouvert aux start-ups dont le siège social ou une succursale est enregistré au Kenya. Elles peuvent recevoir une subvention d’un montant maximal de 100 000 € pour leur investissement de croissance prévu. Parmi les conditions que les candidats doivent remplir, il faut qu’ils génèrent déjà un certain chiffre d’affaires initial avec leur produit et qu’ils puissent obtenir des fonds de contrepartie d’autres sources d’un montant au moins équivalent.

Un soutien personnalité

En outre, les start-ups recevront un soutien personnalisé de la part d’experts techniques pour leur parcours de croissance. develoPPP Ventures sera initialement lancé au Kenya, le premier appel à propositions s’ouvrant le 26 mai 2021 et se clôturant le 15 juillet 2021.

Via son programme de soutien DeveloPPP, le BMZ coopère depuis plus de vingt ans avec des entreprises désireuses de réaliser des investissements durables dans un pays en développement ou une économie émergente et de développer leurs activités sur le terrain.

Pour s’inscrire ou en savoir plus sur le programme et ses conditions, vous pouvez consulter le site web à l’adresse suivante : https://seedsta.rs/3wERtGi.

