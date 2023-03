Pour la numérisation de 5 000 services gouvernementaux d’ici mi-2023, le Kenya fait appel au secteur privé. C’est le ministre de l’Information, de la Communication et de l’Économie numérique, Eliud Owalo, qui l’a révélé le lundi 27 mars 2023 à Mombasa alors qu’il présidait une réunion consultative sectorielle avec la communauté des TIC du pays. Pour rappel, le Kenya vient de lancer un projet d’autoroute numérique pour la pose de plus de 100 000 kilomètres de câbles en fibre optique à travers le pays. Il s’agit également de créer 25 000 points d’accès Wi-Fi publics et la mise en place de villages numériques et de studios dans chacun des 1 450 districts du pays.

Ce message est également disponible en : AnglaisArabe