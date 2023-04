Le 10 avril 2023, depuis la base américaine de Vandenberg en Californie, la fusée Falcon 9 de SpaceX va propulser dans l’espace Taifa 1 (Nation 1 en swahili), le premier satellite opérationnel du Kenya. Selon le

ministère kényan de la Défense, « c’est une étape importante pour le programme spatial du Kenya qui

devrait stimuler son économie spatiale naissante ».

Pour cette première mission, Taifa-1, satellite conçu par une équipe de chercheur kényans, va fournir des données pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles eaux et forêts.

Pour rappel, et selon Space in Africa, une société nigériane, Taifa-1 ne sera pas le seul satellite africain en orbite. Pour la seule année 2022, 13 pays ont fabriqué 22 satellites. Par ailleurs, l’Égypte est le premier pays du content à envoyer satellite dans l’espace, en 1998.

