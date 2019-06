Journée mondiale de l’Océan : une dimension sexospécifique

A l’occasion de la journée mondiale de l’Océan, une conférence se tient au Siège de l’ONU à New York le 7 juin 2019. Au delà de sensibiliser sur l’importance de préserver cette ressource irremplaçable, la question de genre sera abordée.

La Journée mondiale de l’océan est célébrée pour rappeler que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent, par exemple, la plupart de l’oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi une source importante de nourriture et de médicaments, et sont un élément essentiel de la biosphère. Il est donc important de sensibiliser le public sur la place fondamentale qu’ils occupent dans notre écosystème, mais également sur l’impact de nos activités humaines. L’objectif de la Journée mondiale de l’océan célébrée le 8 juin chaque année.

Cette journée vise notamment à mobiliser et unir les populations du monde entier sur un projet de gestion durable des océans. Il s’agit enfin de rendre hommage à leur beauté et à leur richesse.

L’Océan et le genre

Cette année, les problématiques discutées à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan prendront aussi une dimension sexospécifique. Il s’agira en effet d’une opportunité pour renforcer les connaissances en matière d’Océan et de genre, de rechercher les moyens de promouvoir l’égalité des sexes dans le cadre d’activités liées aux océans telles que la recherche scientifique marine, la pêche, le travail en mer, la migration et la traite des êtres humains, mais aussi dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques.

L’importance de l’égalité des sexes – en particulier pour la conservation efficace et l’utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines – est aujourd’hui avérée. Cependant, il existe très peu de données et de recherches sur cet enjeu, et une action concertée en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles reste nécessaire dans tous les secteurs liés aux océans pour atteindre l’Objectif de développement durable n°5.

Afin de célébrer la Journée mondiale de l’océan, une conférence se tiendra au Siège de l’ONU à New York le 7 juin 2019. Des artistes et des conférenciers du monde entier viendront échanger leur point de vue autour de la thématique « l’océan et le genre », afin d’avoir une approche et une compréhension globale du sujet. L’objectif final sera celui d’arriver à établir les mesures nécessaires à la réalisation de l’égalité des sexes dans les activités liées à l’océan. Plus d’informations sur l’événement ici.

Joignez-vous à la lutte contre la pollution par le plastique !

La Présidente de l’Assemblée générale, María Fernanda Espinosa Garcés, a lancé cette année la campagne mondiale « Play It Out » contre la pollution par le plastique et ses dommages irréversibles vis-à-vis de nos ressources marines.

Des décennies d’utilisation excessive de plastiques à usage unique ont en effet conduit à une véritable catastrophe environnementale mondiale. Chaque année, 13 millions de tonnes de plastique se déversent dans nos océans provoquant la mort de 100 000 animaux marins.

Alors que la plupart des plastiques restent intacts pendant des décennies, voire des siècles après leur utilisation, ceux qui s’érodent finissent par devenir des microplastiques ingérés par les poissons (…que nous mangeons !) et par les autres espèces marines, intégrant ainsi notre chaîne alimentaire mondiale. Si les tendances actuelles se confirment, nos océans pourraient contenir plus de plastique que de poisson à l’horizon 2050.

Des pailles aux sacs en plastique, chacun de nos choix quotidiens a un impact dans la préservation des océans. Nous avons donc tous un rôle à jouer dans la lutte contre la pollution par le plastique !

Le changement commence avec vous

Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en tant qu’individus pour contribuer à un océan plus propre. Il ne s’agit pas seulement de recycler le plastique que nous utilisons, mais d’en réduire fortement la consommation.

Par exemple, chaque année depuis 2014, le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies et la Division des affaires maritimes et du droit de la mer organisent et coordonnent un concours de photographies autour des thématiques de la Journée mondiale de l’océan. Les finalistes seront annoncés le 7 juin 2019 lors de la célébration de la Journée au Siège de l’ONU à New York.

Les océans et les objectifs de développement durable

La Conférence sur les océans (5-9 juin 2017, à New York) sera suivie en juin 2020 par la Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la préservation des océans. Elle se tiendra à Lisbonne, au Portugal, du 2 au 6 juin 2020 et aura pour thème : « Océans: intensification de l’action fondée sur la science et l’innovation aux fins de la mise en œuvre de l’objectif n°14 : bilan, partenariats et solutions ».