Le Kenya est la nation africaine la mieux classée (19e) aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, avec 10 médailles dont 4 en or. De manière plus globale, avec 37 médailles dont 11 en or, l’Afrique fait un peu mieux qu’à Rio. L’Egypte (6), l’Ouganda (4), l’Ethiopie (4) et l’Afrique du Sud (3) sont les pays du continent à avoir raflé le plus récompenses olympiques. Dans le classement général dominé par les Etats-Unis (113) et la Chine (88), ils occupent respectivement les 39e, 47e (Ouganda et Ethiopie) et 66e rangs.

